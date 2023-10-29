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Олег Малышев, Алан Томаев и Дмитрий Петрухин стали «Витязями»

29 октября
2023 год

Новости кино >>
29 октября 2023
На Пятом канале 6 ноября в 15.20 состоится премьера исторического сериала «Витязи» с Олегом Малышевым, Аланом Томаевым и Дмитрием Петрухиным. Компанию им составят Евгений и Полина Сидихины, уточняет пресс-служба телеканала.

Олег Малышев, Алан Томаев и Дмитрий Петрухин стали «Витязями»
фото: пресс-служба Пятого канала

События восьмисерийного древнерусского детектива разворачиваются на территории Руси в 13-м веке. Лучший отряд новгородских витязей становится жертвой неизвестного предателя и попадает в засаду. Из-за провала миссии, князь отстраняет от службы воеводу Белогора и его верных боевых товарищей Варуна и Агафона. Витязи готовы освоить мирное ремесло и жить спокойно, но им приходится снова вставать на защиту простых людей и родной земли. Белогор озабочен поиском предателя.

«Пожалуй, Белогор – это тот человек, которым я стремлюсь быть в повседневной жизни. Сильный, волевой, ответственный. В наше время у него можно многому научиться», — поведал о своем персонаже Олег Малышев.

Олег Малышев, Алан Томаев и Дмитрий Петрухин стали «Витязями»
фото: пресс-служба Пятого канала

Белогор честен с людьми и бесстрашен в бою. Хмурый и нелюдимый Варун умеет читать следы, разбирается в травах и знает язык животных. Самый молодой из витязей – Агафон. Он веселый, хитрый и острый на язык. Но с оружием обращается так же ловко, как и со словом. «Агафон очень похож на меня. Я ведь тоже деревенский, только родился не под Великим, а под Нижним Новгородом, в Дивеево. Потому мне в этом проекте все очень близко: природа, русская земля, традиции», — рассказал Дмитрий Петрухин.

К съемкам готовились более полугода: именно столько времени занял подбор локаций, соответствующих эпохе. В сериале зрители увидят древнерусский город, затерянный в лесах острог, потаеную каменоломню, разбойничьи лагеря, капища язычников, ядовитые болота и лабиринты в пещерах. Были разработаны и сшиты сотни уникальных костюмов. Например, доспехи Белогора и Агафона изготовлены из восьмимиллиметровой кожи и отделаны металлом. Общий вес каждого наряда составляет около 20 килограммов. Для воссоздания атмосферы эпохи подготовлены домашняя утварь, мебель и оружие, многие из которых уникальны. К примеру, у Варуна – особенное копье-посох. Чтобы овладеть навыками обращения с глефой, актер тренировался три месяца.

Олег Малышев, Алан Томаев и Дмитрий Петрухин стали «Витязями»
фото: пресс-служба Пятого канала

По словам Алана Томаева, сыгравшего Варуна, «было очень интересно попробовать себя в роли отшельника. Человека, который черпает силы от взаимодействия с природой и при этом сторонится людей. В жизни я довольно общительный, поэтому пришлось серьезно поработать над этой ролью».
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