Сергей Жигунов закончил снимать детский фильм «Три друга, клад и матрос Кошка»

Действие смешной и трогательной ленты охватывает 170 лет – от Крымской войны до наших дней. Совершенно разные по характеру герои, которые учатся в Севастопольском Нахимовском училище, объединены общей целью - они мечтают найти сокровища, которые были спрятаны по команде адмирала Нахимова во время Крымской войны. В охоте за сокровищами участвуют контрабандисты, черные археологи и даже привидения. Пройдя через череду захватывающих приключений, попадая порой в мистические истории, мальчишки узнают цену настоящей дружбе и взаимовыручке.
фото: пресс-служба Института развития интернета
Через кастинг на детские роли прошли более 500 человек. Самому юному актеру, Феодору Кирсанову, сыгравшему главную роль, – десять лет, самому взрослому, Сергею Никоненко, – 82 года.
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