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Сергей Жигунов закончил снимать детский фильм «Три друга, клад и матрос Кошка»

29 октября
2023 год

Новости кино >>
29 октября 2023

В Крыму подошли к концу съемки детского приключенческого фильма Сергея Жигунова и Владимира Потапова «Три друга, клад и матрос Кошка». Согласно пресс-службе Института развития интернета, релиз картины, создаваемой при поддержке ИРИ, намечен на 2024 год.

Действие смешной и трогательной ленты охватывает 170 лет – от Крымской войны до наших дней. Совершенно разные по характеру герои, которые учатся в Севастопольском Нахимовском училище, объединены общей целью - они мечтают найти сокровища, которые были спрятаны по команде адмирала Нахимова во время Крымской войны. В охоте за сокровищами участвуют контрабандисты, черные археологи и даже привидения. Пройдя через череду захватывающих приключений, попадая порой в мистические истории, мальчишки узнают цену настоящей дружбе и взаимовыручке.

Сергей Жигунов закончил снимать детский фильм «Три друга, клад и матрос Кошка»
фото: пресс-служба Института развития интернета

Через кастинг на детские роли прошли более 500 человек. Самому юному актеру, Феодору Кирсанову, сыгравшему главную роль, – десять лет, самому взрослому, Сергею Никоненко, – 82 года.

Помимо Кирсанова, детские роли исполнили Алексей Родионов, Всеволод Клименок, Екатерина Темнова, Климентий Кривоносенко, Иван Пустовалов, Фёдор Парамонов, Сергей Яныхбаш и Ева Плакун. Среди взрослых актеров также заявлены сам Жигунов, Алексей Шевченков, Александр Лыков, Дмитрий Ульянов, Макар Запорожский, Роман Попов, Сергей Юшкевич, Галина Безрук, Ксения Кутепова, Ольга Тумайкина, Владимир Фекленко, Виктор Супрун, Олег Кассин, Яков Шамшин, Юрий Нифонтов и многие другие.
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Три друга, клад и матрос Кошка

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Сергей Жигунов закончил снимать детский фильм «Три друга, клад и матрос Кошка» фотографии
Сергей Жигунов закончил снимать детский фильм «Три друга, клад и матрос Кошка» фотографии
Сергей Жигунов закончил снимать детский фильм «Три друга, клад и матрос Кошка» фотографии
Сергей Жигунов закончил снимать детский фильм «Три друга, клад и матрос Кошка» фотографии
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