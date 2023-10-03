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«Человек-мускул» жонглирует супергероями и рестлерами в первом тизере

3 октября
2023 год

Новости кино >>
3 октября 2023
Спустя почти полгода после анонса студия Production I.GПризрак в доспехах», «Фури-кури») выпустила первый тизер бойцовского аниме «Человек-мускул». Возрожденный сериал, посвященный 40-летию франшизы, покажут в 2024 году.


Манга Юдэтамаго (творческий дуэт Такаси Симада и Ёсинори Накаи) посвящена рестлеру Сугуру Киннику по прозвищу Кинникуман. Неразумный и тщеславный боец случайно узнает, что является наследным принцем с далекой планеты и готов доказать, что достоин трона. Помимо сражений на ринге Сугуру защищает Японию и открывает в себе скрытую силу, а благодаря упорному труду и победам — завоевывает уважение даже тех, кто его ненавидел (это практически все живые существа, включая родителей).

Читать «Иллюзия рая» — менее легкомысленный постапокалипсис от студии Production I.G.
Постановкой сериала занимается Акира СатоАо Аси», «Бандитос»), за скрипт отвечает Макото ФукамиПсихопаспорт», «Иллюзия рая»), персонажей вырисовал Хиротака МаруфудзиТетрадь смерти», «Кабанэри железной крепости»), а музыкальное сопровождение сочиняет Ясухару ТаканасиМононокэ», «Наруто: Ураганные хроники»).

«Человек-мускул» жонглирует супергероями и рестлерами в первом тизере

Изначально манга «Человек-мускул» задумывалась как пародия на популярный сериал «Ультрамен», но постепенно превратилась в боевой и достаточно серьезный сёнэн, где супергерои используют рестлинг для определения судьбы целого мира.

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«Человек-мускул» жонглирует супергероями и рестлерами в первом тизере фотографии
«Человек-мускул» жонглирует супергероями и рестлерами в первом тизере фотографии
«Человек-мускул» жонглирует супергероями и рестлерами в первом тизере фотографии
«Человек-мускул» жонглирует супергероями и рестлерами в первом тизере фотографии
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