«Человек-мускул» жонглирует супергероями и рестлерами в первом тизере

Спустя почти полгода после анонса
студия Production I.G
(«Призрак в доспехах
», «Фури-кури
») выпустила первый тизер бойцовского аниме «Человек-мускул»
. Возрожденный сериал, посвященный 40-летию франшизы
, покажут в 2024 году.
Манга Юдэтамаго
(творческий дуэт Такаси Симада
и Ёсинори Накаи
) посвящена рестлеру Сугуру Киннику по прозвищу Кинникуман. Неразумный и тщеславный боец случайно узнает, что является наследным принцем с далекой планеты и готов доказать, что достоин трона. Помимо сражений на ринге Сугуру защищает Японию и открывает в себе скрытую силу, а благодаря упорному труду и победам — завоевывает уважение даже тех, кто его ненавидел (это практически все живые существа, включая родителей).
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«Иллюзия рая» — менее легкомысленный постапокалипсис от студии Production I.G.
Постановкой сериала занимается Акира Сато
(«Ао Аси
», «Бандитос
»), за скрипт отвечает Макото Фуками
(«Психопаспорт
», «Иллюзия рая
»), персонажей вырисовал Хиротака Маруфудзи
(«Тетрадь смерти
», «Кабанэри железной крепости
»), а музыкальное сопровождение сочиняет Ясухару Таканаси
(«Мононокэ
», «Наруто: Ураганные хроники
»).
Изначально манга «Человек-мускул» задумывалась как пародия на популярный сериал «Ультрамен
», но постепенно превратилась в боевой и достаточно серьезный сёнэн
, где супергерои используют рестлинг для определения судьбы целого мира.
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