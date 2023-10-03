Гоша Куценко заглянет в «Ресторан по понятиям»

Открытие ресторана, который изначально должен был стать всего лишь прикрытием для ограбления банка, круто изменило жизни героев. Теперь они – законопослушные бизнесмены, дела у которых идут в гору, и возвращаться к криминалу попросту нет нужды. А вот задуматься о расширении – самое время. Тем более, когда на горизонте появляется старый друг с проверенной схемой работы ресторана на фудкорте торгового центра. Однако, что на самом деле скрывается под вроде бы прозрачной схемой, героям ещё только предстоит выяснить.
«“Ресторан по понятиям” – это довольно уникальная история, в том плане, что вы можете включить любой сезон, и, может, быть даже любую серию, и вам всегда будет над чем посмеяться, и вы сможете довольно быстро втянуться в сюжет и понимать, что происходит. Мне кажется, что это сильная черта этого сериала, что вам необязательно знать наизусть предыдущие сезоны. Так что если вы даже не видели предыдущие два сезона, то обязательно посмотрите третий. Уверен, он сможет вас приятно удивить, и эта вселенная затянет вас так, что оторваться от наших обаятельных героев будет уже сложно», – уверен продюсер Сарик Андреасян.
обсуждение >>