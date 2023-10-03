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Гоша Куценко заглянет в «Ресторан по понятиям»

3 октября
2023 год

Новости кино >>
3 октября 2023
Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр PREMIER начали работу над третьим сезоном криминальной комедии «Ресторан по понятиям» производства Кинокомпании Братьев Андреасян, сообщает пресс-служба стриминга. К актерскому составу в новом сезоне присоединился Гоша Куценко, который сыграет бизнес-партнера Шустрого (Владимир Вдовиченков), Кощея (Владимир Сычев), Кувалды (Дмитрий Дюжев) и Кильки (Иван Кокорин).

Гоша Куценко заглянет в «Ресторан по понятиям»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

Открытие ресторана, который изначально должен был стать всего лишь прикрытием для ограбления банка, круто изменило жизни героев. Теперь они – законопослушные бизнесмены, дела у которых идут в гору, и возвращаться к криминалу попросту нет нужды. А вот задуматься о расширении – самое время. Тем более, когда на горизонте появляется старый друг с проверенной схемой работы ресторана на фудкорте торгового центра. Однако, что на самом деле скрывается под вроде бы прозрачной схемой, героям ещё только предстоит выяснить.

«“Ресторан по понятиям” – это довольно уникальная история, в том плане, что вы можете включить любой сезон, и, может, быть даже любую серию, и вам всегда будет над чем посмеяться, и вы сможете довольно быстро втянуться в сюжет и понимать, что происходит. Мне кажется, что это сильная черта этого сериала, что вам необязательно знать наизусть предыдущие сезоны. Так что если вы даже не видели предыдущие два сезона, то обязательно посмотрите третий. Уверен, он сможет вас приятно удивить, и эта вселенная затянет вас так, что оторваться от наших обаятельных героев будет уже сложно», – уверен продюсер Сарик Андреасян.
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№ 1
Алена Борзова   3.10.2023 - 16:13
С меня хватило первого сезона.Слово кринж полностью описывает,что проиходит на экране.Актерам должно быть стыдно сниматься в подобном "продукте" читать далее>>
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Гоша Куценко заглянет в «Ресторан по понятиям» фотографии
Гоша Куценко заглянет в «Ресторан по понятиям» фотографии
Гоша Куценко заглянет в «Ресторан по понятиям» фотографии
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