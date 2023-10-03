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Милош Бикович погрузится в закулисье российского шоу-бизнеса

3 октября
2023 год

Новости кино >>
3 октября 2023
Онлайн-кинотеатр Иви и продюсерская компания INEY Production начали съемки драмеди «Дайте шоу!» — откровенной ироничной истории о жизни российского шоу-бизнеса. Одну из главных ролей в проекте исполняет Милош Бикович, сообщает пресс-служба Иви.

Милош Бикович погрузится в закулисье российского шоу-бизнеса
фото: Пресс-служба Иви

По сюжету известного певца Кирилла Артемьева обвиняют в изнасиловании Веры, бывшей девушки главного героя — журналиста скандального телевизионного ток-шоу «Правда» Паши. В безуспешных попытках расследовать события того дня Паша идет на крайнюю меру — приводит Веру в прямой эфир ток-шоу. Выступление в телеэфире имеет неожиданный эффект для всех. Несмотря на название шоу, отнюдь не поиск правды становится главной целью участников.

«Уникальность этого сериала в том, что в нем смешано сразу несколько жанров: и комедия, и драма. А еще мне кажется важным, что в этой истории поднимаются общественно значимые вопросы», – отмечает Бикович.

Помимо него в сериале играют Олег Савостюк, Анастасия Красовская, Виктория Толстоганова, Игорь Верник и Кристина Бабушкина.

Милош Бикович погрузится в закулисье российского шоу-бизнеса
фото: Пресс-служба Иви

Сериал основан на реальном опыте создателей одного из самых популярных российских ток-шоу, благодаря чему все сцены и декорации телевизионных студий будут максимально приближены к реальным, в качестве «экспертов» зрителей ждут камео завсегдатаев телевизионных эфиров Отара Кушанашвили и Никиты Джигурды. В сериях, раскрывающих музыкальный мир, появятся Николай Басков, Алсу, Дима Билан, Анатолий Цой и другие.

«Самое сложное в любом проекте — собрать классную команду. Но в случае с «Дайте шоу!» — это не было проблемой. Наш друг и режиссер этой истории — Дмитрий Литвиненко — долгое время работал в ТВ-сфере и прекрасно разбирается во всех нюансах. Настоящее телевизионное закулисье — одновременно смешное и пугающее. Это парадоксальный мир, который непросвещенному человеку может показаться очень странным. И наша задача — показать его таким, каким его еще не видели», – говорит один из продюсеров сериала Андрей Золотарев.
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Милош Бикович погрузится в закулисье российского шоу-бизнеса фотографии
Милош Бикович погрузится в закулисье российского шоу-бизнеса фотографии
Милош Бикович погрузится в закулисье российского шоу-бизнеса фотографии
Милош Бикович погрузится в закулисье российского шоу-бизнеса фотографии
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