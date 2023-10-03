Милош Бикович погрузится в закулисье российского шоу-бизнеса

что почитать?

Основное действие развернется в родовом «поместье» главного героя Николая Наумова, которое досталось ему в наследство от бабушки

«Анатомия падения», «Дурные деньги», «По щучьему велению» и еще 7 фильмов октября

Интервью

Александр Велединский: «Пока мы спрашиваем «ты за красных или за белых», жизнь в стране к лучшему не изменится»

Режиссер фильма «1993» – о литературной основе своего кино, ностальгии и отношении к прошлому, настоящему и будущему