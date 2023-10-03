Полина Гагарина начала сниматься в спин-оффе «Бывших»

В Москве начались съемки спин-оффа популярного сериала «Бывшие» – «Красные линии» с Полиной Гагариной в главной роли, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START, ответственного за проект.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Дерзкая писательница и популярный коуч с миллионами подписчиков и таким же количеством проблем Елена Берн (тетя Лена) появлялась в «Бывших» на пике успеха. Но что ей пришлось преодолеть с того момента, когда она решает бросить все и отправиться в Москву ради мечты — издать роман и познакомиться со своим кумиром? Действие «Красных линий» развернется за три года до финала «Бывших» и раскроет секрет и цену стремительного взлета.
«Тетя Лена получилась очень интересным и драматичным персонажем, и после съемок третьего сезона “Бывших” мы с продюсером Алексеем Троцюком начали думать о раскрытии героини, захотелось представить, какой могла быть ее жизнь до событий в сериале. Появление спин-оффа — это вызов для меня как для актрисы. А как для человека — это возможность попробовать совершенно другую жизнь абсолютно легально. Без оглядки на мою первую профессию», – говорит Полина Гагарина.
обсуждение >>