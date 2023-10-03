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Объявлен прием заявок в лабораторию «Хэдрайтер сериала»

3 октября
2023 год

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3 октября 2023

Сценарная лаборатория «Хэдрайтер сериала» под кураторством «Киностудии КИТ» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») объявила прием заявок.

Объявлен прием заявок в лабораторию «Хэдрайтер сериала»

От претендентов на участие в лаборатории требуется наличие опыта работы в авторских комнатах или в смежных профессиях (журналистика, писательское дело, геймдевелопмент и др.), а также портфолио проектов (даже если они не выпущены). Заявки принимаются до 19 октября, после чего претендентам на участие потребуется пройти второй этап отбора, предусматривающий получение обратной связи, и, в случае успеха, – очное собеседование.

Работа лаборатории стартует 6 ноября. В течении 16 недель отобранным в команды сценаристам будут помогать в разработке их проектов Сергей Левитан и Артём Соловьёв – творческий тандем сценаристов и шоураннеров. По итогам работы в лаборатории участники смогут составить т.н. питчдек своего проекта, в который войдут заявка и синопсис сериала, описание персонажей, а также драфт пилотной серии. Подготовленный пакет будет презентован в формате питчинга представителям онлайн-платформ. Участие в лаборатории – бесплатное.

Работу лаборатории курирует «Киностудия КИТ» в лице генеральных продюсеров Андрея Бегунова и Андрея Терешка, а также продюсеров студии Кати Уруру и Элины Столеровой. В качестве приглашённых спикеров в ней участвуют креативный продюсер Наталья ИсаковаПочка», «Хрустальный», «Клиника счастья») и продюсер Марина КатаяЮЗЗЗ», «Капельник»).
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