Объявлен прием заявок в лабораторию «Хэдрайтер сериала»

Сценарная лаборатория «Хэдрайтер сериала» под кураторством «Киностудии КИТ» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») объявила прием заявок
.
От претендентов на участие в лаборатории требуется наличие опыта работы в авторских комнатах или в смежных профессиях (журналистика, писательское дело, геймдевелопмент и др.), а также портфолио проектов (даже если они не выпущены). Заявки принимаются до 19 октября, после чего претендентам на участие потребуется пройти второй этап отбора, предусматривающий получение обратной связи, и, в случае успеха, – очное собеседование.
Работа лаборатории стартует 6 ноября. В течении 16 недель отобранным в команды сценаристам будут помогать в разработке их проектов Сергей Левитан
и Артём Соловьёв
– творческий тандем сценаристов и шоураннеров. По итогам работы в лаборатории участники смогут составить т.н. питчдек своего проекта, в который войдут заявка и синопсис сериала, описание персонажей, а также драфт пилотной серии. Подготовленный пакет будет презентован в формате питчинга представителям онлайн-платформ. Участие в лаборатории – бесплатное.
Работу лаборатории курирует «Киностудия КИТ» в лице генеральных продюсеров Андрея Бегунова
и Андрея Терешка
, а также продюсеров студии Кати Уруру
и Элины Столеровой
. В качестве приглашённых спикеров в ней участвуют креативный продюсер Наталья Исакова
(«Почка
», «Хрустальный
», «Клиника счастья
») и продюсер Марина Катая
(«ЮЗЗЗ
», «Капельник
»).
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