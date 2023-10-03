Владимир Сычев и Максим Лагашин попадут в британскую тюрьму

На телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER 16 октября выйдет продолжение авантюрной комедии «Бедный олигарх», где резко потерявший свое состояние бизнесмен Виктор Гнида и его верный дворецкий Адам в исполнении Владимира Сычева и Максима Лагашкина окажутся за решеткой, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier
«Наш сериал для образованного зрителя. На первый взгляд это лёгкая комедия, но темы, которые затрагиваются внутри – политические и моральные – для зрителей, которые понимают, что происходит в мире в последние два года и чувствуют мировой абьюз по отношению к России. На мой взгляд, во втором сезоне эта тема раскрыта более полно и правильно. Когда вы посмотрите сериал, вы поймёте, что тюрьма в сериале – это в какой-то степени политическая карта мира, и то, что происходит там, происходит и с нами в реальном мире», – говорит продюсер сериала Сарик Андреасян.
В финале первого сезона олигарх Виктор Гнида и его дворецкий Адам сумели решить проблему санкций и подготовили путь отхода в Россию. По крайней мере, им так казалось. Однако хитрый план «переписать всё имущество на дворецкого» не мог пройти мимо британских властей. Поэтому так просто улететь из Лондона у главных героев не получается: их вертолет окружает английский спецназ, который задерживает Виктора и Адама, чтобы отправить их за решетку.
В тюрьме бедного олигарха и его дворецкого ждет целый мир, настроенный к новичкам крайне враждебно. Начальница тюрьмы строго чтит букву закона, русский надзиратель Дмитрий мечтает устроить соотечественнику «сладкую жизнь», а куча местных банд не собирается впускать вновь прибывших к себе. Однако русский олигарх не пропадет нигде, даже в тюрьме. Ведь по ту сторону решетки его манит запах свободы, родного особняка и кучи денег.
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