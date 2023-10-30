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Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN откроется 7 декабря фильмом «Последний теплоход»

30 октября
2023 год

Новости кино >>
30 октября 2023
В Архангельской области объявили шорт-лист VII Международного кинофестиваля ARCTIC OPEN. В конкурсную программу киносмотра вошли 58 фильмов из 17 стран, среди них 11 — полнометражных игровых, 23 документальных и 24 короткометражных работы.

Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN откроется 7 декабря фильмом «Последний теплоход»

Сквозная тематика фильмов этого года — «Истории портового города». Для жителей Архангельска это близкая и понятная тема: причал — это встречи и расставания, море — стихия, острова — иное пространство. Да, и порт созвучно порталу, он может связать прошлое с настоящим, настоящее с будущим. Эта тема будет представлена как в игровых фильмах — «Снегирь» Бориса Хлебникова и «Лили и море» Динары Друкаровой, так и в документальных — «Последний теплоход» Ильи Желтякова, который откроет смотр и других.

«Еще одна тема, проходящая через все программы этого года — "Отцы и дети", разговор разных поколений о важном, порой болезненном, нередко трогательном и смешном, но это тот разговор, который меняет жизни и судьбы близких людей. Готовность к нему есть у каждого из нас, но нет решимости его начать», — рассказала программный директор ARCTIC OPEN Анжелика Долинина.

В конкурсе полнометражных игровых фильмов выделена отдельная программа «Дебют». В нем полнометражные фильмы Марии Лойтер «Как звезды», Алекса Некто «Анна и Вано. Ванна и вино».

Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN откроется 7 декабря фильмом «Последний теплоход»
фото: "Анна и Вано. Ванна и вино"

Документальные фильмы поделены на несколько категорий: «Арктика ... до востребования» о людях, живущих или работающих на территории высоких широт; «Истории портового города» и «Мой образ мира» — самая большая по количеству картин — фильмы-портреты о людях Севера. Появилась и новая категория в документальном кино — «Иные миры», куда вошли истории людей с ограниченными возможностями здоровья.

Короткометражные киноработы также собраны в тематические блоки: «Отражение», «Портал в будущее», «Нити судьбы», «Дневник эмигранта», «Отцы и дети». Это самая большая по количеству иностранных фильмов программа, в которой представлены работы режиссеров из 11 стран мира (Россия, Франция, Сингапур, Иран, Китай, Португалия, Латвия, Швейцария, США Нидерланды, Великобритания).

В дни фестиваля зрителям презентуют сериал «Из Поморов мы» продюсеров Федора Бондарчука и Дмитрия Табарчука. Сцены для него были сняты в Архангельской области. Сюжет строится вокруг Михаила Ломоносова: по сценарию, великого ученого предстоит сыграть известному актеру, который находится в творческом кризисе. Главную роль исполняет Павел Деревянко.

Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN откроется 7 декабря фильмом «Последний теплоход»
фото: "Из поморов мы"

Кроме конкурсных и внеконкурсных показов запланирована большая деловая программа «Арктика 2062» в партнёрстве с проектом «Россия 2062». Она объединит представителей киноиндустрии, арктических СМИ, науки, искусства, НКО, туризма и бизнеса, представителей власти и руководителей учреждений культуры и образования по созданию модели позитивного и привлекательного будущего Арктики.

ARCTIC OPEN» проходит про поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив. Основная программа VII Международного кинофестиваля ARCTIC OPEN пройдёт в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Няндоме и Североонежске с 7 по 10 декабря. Перед основной программой в ноябре стартует «ARCTIC OPEN — детям» — со 2 по 5 ноября в Архангельске, Новодвинске и Коноше.

Бесплатные онлайн-билеты на фестивальные кинопоказы будут доступны на сайте ARCTIC OPEN.
Подробнее о программе.
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персоны
Фёдор БондарчукПавел ДеревянкоДинара ДрукароваИлья ЖелтяковМария ЛойтерДмитрий ТабарчукБорис Хлебников
фильмы
Анна и Вано. Ванна и виноИз поморов мыКак звёздыЛили и мореПоследний теплоходСнегирь

фотографии >>
Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN откроется 7 декабря фильмом «Последний теплоход» фотографии
Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN откроется 7 декабря фильмом «Последний теплоход» фотографии
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