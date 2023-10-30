Павел Савинков построит «Ковчег» для многодетной семьи

Семья Герасимовых большая и дружная. Павел — архитектор, отец пятерых детей, мечтает о шестом. Единственное, что мешает счастью, это теснота московской квартиры, в которой живут герои. Вдохновленный этой болью Павел разрабатывает жилой комплекс для многодетных семей. Идея ЖК «Ковчег» нравится девелоперу Льву Борисовичу, но только как способ привлечь внимание к проекту. Это ставит Павла перед сложной дилеммой: увеличить свою жилплощадь, обманув таких же как он бедолаг, либо пойти на конфликт с очень серьезным человеком. Семья понимает, что не способна на сделки с совестью, продает квартиру и уезжает из города. Они селятся в старом доме, где жили предки Павла, и решают своими руками построить свой «Ковчег». Этот выбор превращает жизнь семьи в настоящее приключение, открывает им силу большой дружной семьи и каждого ее члена в отдельности.
«Мой герой — глава большой семьи из семи человек. Чуткий, заботливый, любящий и, возможно, из-за этого, совершающий много ошибок, но всегда готовый их исправлять. Он готов на все ради семьи, но жизнь, почему-то, постоянно испытывает на прочность это его качество. Справится ли он — узнаем вместе», – говорит Павел Савинков.
Продолжательница известной актерской династии Полина Лазарева отметила, что семья Герасимовых напоминает ей отношения в собственной семье, «где мы, конечно, ругаемся, ссоримся, иногда даже кричим друг на друга хорошо поставленными голосами, но по большому счету очень любим друг друга, поддерживаем в начинаниях, радуемся успехам и утешаем в неудачах».
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