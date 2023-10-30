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Павел Савинков построит «Ковчег» для многодетной семьи

30 октября
2023 год

Новости кино >>
30 октября 2023
В Москве завершились съемки комедийного сериала «Многодетство» с Павлом Савинковым, Полиной Лазаревой, Антоном Батыревым и Нелли Уваровой о большой семье Герасимовых и их грандиозной мечте — построить ЖК для многодетных, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START, где в следующем году выйдет сериал.

Павел Савинков построит «Ковчег» для многодетной семьи
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Семья Герасимовых большая и дружная. Павел — архитектор, отец пятерых детей, мечтает о шестом. Единственное, что мешает счастью, это теснота московской квартиры, в которой живут герои. Вдохновленный этой болью Павел разрабатывает жилой комплекс для многодетных семей. Идея ЖК «Ковчег» нравится девелоперу Льву Борисовичу, но только как способ привлечь внимание к проекту. Это ставит Павла перед сложной дилеммой: увеличить свою жилплощадь, обманув таких же как он бедолаг, либо пойти на конфликт с очень серьезным человеком. Семья понимает, что не способна на сделки с совестью, продает квартиру и уезжает из города. Они селятся в старом доме, где жили предки Павла, и решают своими руками построить свой «Ковчег». Этот выбор превращает жизнь семьи в настоящее приключение, открывает им силу большой дружной семьи и каждого ее члена в отдельности.

«Мой герой — глава большой семьи из семи человек. Чуткий, заботливый, любящий и, возможно, из-за этого, совершающий много ошибок, но всегда готовый их исправлять. Он готов на все ради семьи, но жизнь, почему-то, постоянно испытывает на прочность это его качество. Справится ли он — узнаем вместе», – говорит Павел Савинков.

Продолжательница известной актерской династии Полина Лазарева отметила, что семья Герасимовых напоминает ей отношения в собственной семье, «где мы, конечно, ругаемся, ссоримся, иногда даже кричим друг на друга хорошо поставленными голосами, но по большому счету очень любим друг друга, поддерживаем в начинаниях, радуемся успехам и утешаем в неудачах».
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фотографии >>
Павел Савинков построит «Ковчег» для многодетной семьи фотографии
Павел Савинков построит «Ковчег» для многодетной семьи фотографии
Павел Савинков построит «Ковчег» для многодетной семьи фотографии
Павел Савинков построит «Ковчег» для многодетной семьи фотографии
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