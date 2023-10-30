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Илья Маланин снимет фильм про Белку из космоса

30 октября
2023 год

Новости кино >>
30 октября 2023
Актер и режиссер Илья Маланин вместе с компанией «Централ Партнершип» на питчинге Фонда кино презентовал проект «Моя собака – космонавт» про дружбу мальчика и собаки Белки перед ее первым полетом в космос.

Илья Маланин снимет фильм про Белку из космоса
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Действие фильма происходит в 1960 году, когда мальчик, который живет в закрытом городе возле космодрома Байконур, спасает ласковую дворняжку, но его отец, выступающий против животных в доме, отвозит собаку в тренировочный лагерь космодрома, где она становится главной претенденткой на полет в космос.

В прокат ленту планируется выпустить в марте 2025 года.
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обсуждение >>
№ 1
babydylnova   30.10.2023 - 23:40
Очень интересный проект! История о дружбе между мальчиком и собакой всегда трогает сердце. Будет интересно увидеть, как развивается сюжет в особых условиях закрытого города возле космодрома. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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