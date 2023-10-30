Пеликаны и великаны: новые трейлеры «Мальчика и птицы» и «Атаки титанов»

Двойная порция главных аниме-новостей: вышел корейский ролик к «Мальчику и птице» Хаяо Миядзаки
и самый заключительный трейлер самого финального эпизода «Атаки титанов»
(у нас можно посмотреть с русскими субтитрами).
К выходу в кинотеатрах Южной Кореи полнометражной картины
Хаяо Миядзаки «Как поживаете?
» (в российском прокате — «Мальчик и птица») студия Ghibli
(«Унесенные призраками
», «Ходячий замок
») выпустила новый ролик, где звучит главная музыкальная тема фильма — Spinning Globe
в исполнении Кэнси Ёнэдзу
. В России фильм покажут 7 декабря.
Ёнэдзу известен по музыке к сериалам «Человек-бензопила
», «Как смотреть фейерверк
» и «Мартовский лев
». Меланхоличная композиция открывается звуками волынки и фортепианными аккордами, а также воплощает трепетное отношение
звезды j-поп-индустрии к творчеству легендарного режиссера.
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Мини-гид по творчеству Хаяо Миядзаки
Заключительный 85-минутный эпизод «Атаки титанов»
студия MAPPA
(«Магическая битва
», «Безумный азарт
») с помпой продемонстрирует 4 ноября. А пока смотрим трейлер (предыдущий, тоже с русскими субтитрами, хранится тут
).
Группа Linked Horizon
, исполнившая открывающие композиции первых трех сезонов, вернется в последний раз с опенингом Saigo no Kyojin
, а Аи Хигути
(«Рок-тихоня
») споет заключительную песню Itterasshai
. Напомним, что освежить память о событиях эпической истории можно в наших рекапах
и бесспойлерном гиде
.
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«Адский рай» — еще одна жестокая повесть от студии МАРРА
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