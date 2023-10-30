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Пеликаны и великаны: новые трейлеры «Мальчика и птицы» и «Атаки титанов»

30 октября
2023 год

Новости кино >>
30 октября 2023
Двойная порция главных аниме-новостей: вышел корейский ролик к «Мальчику и птице» Хаяо Миядзаки и самый заключительный трейлер самого финального эпизода «Атаки титанов» (у нас можно посмотреть с русскими субтитрами).


К выходу в кинотеатрах Южной Кореи полнометражной картины Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» (в российском прокате — «Мальчик и птица») студия GhibliУнесенные призраками», «Ходячий замок») выпустила новый ролик, где звучит главная музыкальная тема фильма — Spinning Globe в исполнении Кэнси Ёнэдзу. В России фильм покажут 7 декабря.

Пеликаны и великаны: новые трейлеры «Мальчика и птицы» и «Атаки титанов»

Ёнэдзу известен по музыке к сериалам «Человек-бензопила», «Как смотреть фейерверк» и «Мартовский лев». Меланхоличная композиция открывается звуками волынки и фортепианными аккордами, а также воплощает трепетное отношение звезды j-поп-индустрии к творчеству легендарного режиссера.

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Заключительный 85-минутный эпизод «Атаки титанов» студия MAPPAМагическая битва», «Безумный азарт») с помпой продемонстрирует 4 ноября. А пока смотрим трейлер (предыдущий, тоже с русскими субтитрами, хранится тут).


Группа Linked Horizon, исполнившая открывающие композиции первых трех сезонов, вернется в последний раз с опенингом Saigo no Kyojin, а Аи ХигутиРок-тихоня») споет заключительную песню Itterasshai. Напомним, что освежить память о событиях эпической истории можно в наших рекапах и бесспойлерном гиде.

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№ 1
babydylnova   30.10.2023 - 23:44
Очень интересно! Хаяо Миядзаки - легенда анимационного кино, и я с нетерпением жду его новой работы. "Мальчик и птица" обещает быть захватывающим фильмом. Также впечатляет факт того, что... читать далее>>
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Пеликаны и великаны: новые трейлеры «Мальчика и птицы» и «Атаки титанов» фотографии
Пеликаны и великаны: новые трейлеры «Мальчика и птицы» и «Атаки титанов» фотографии
Пеликаны и великаны: новые трейлеры «Мальчика и птицы» и «Атаки титанов» фотографии
Пеликаны и великаны: новые трейлеры «Мальчика и птицы» и «Атаки титанов» фотографии
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