Пеликаны и великаны: новые трейлеры «Мальчика и птицы» и «Атаки титанов»

анонс

Над проектом работает продюсер и режиссер «Предпоследней инстанции» Ольга Акатьева

Семейный проект был представлен на питчинге Фонда кино

Илья Маланин снимет фильм про Белку из космоса

30 октября

Павел Савинков построит «Ковчег» для многодетной семьи

В сериале онлайн-кинотеатра START также сыграли Полина Лазарева, Антон Батырев и Нелли Уварова