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Павел Прилучный отыщет «Сокровище гномов»

30 октября
2023 год

Новости кино >>
30 октября 2023
Павел Прилучный сыграет главную роль в семейном фильме «Сокровища гномов», над которым работают режиссер Василий Ровенский и продюсер Ольга Акатьева, сотрудничавшая с Прилучным на сериале «Предпоследняя инстанция».

Павел Прилучный отыщет «Сокровище гномов»

По сюжету герой Прилучного – амбициозный, но неудачливый коммерсант. Чтобы
выплатить долги из-за прогоревшего бизнеса, Рома впервые идёт на мошенничество – вписывает себя в завещание одинокого старика, соседа по даче. Но вместе с домом и участком Рома наследует и четырех живых гномов, которых скрывал старик.

Рома мечтает о богатстве и обманом убеждает гномов отправиться в путешествие за легендарным сокровищем, которого Роме хватило бы на всю оставшуюся жизнь. С собой Роме приходится взять и свою девятилетнюю дочь от бывшей жены. По пути гномы заставляют Рому совершать добрые дела и помогать нуждающимся.
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№ 1
babydylnova   30.10.2023 - 23:42
Павел Прилучный вновь демонстрирует свою актерскую универсальность, принимая главную роль в семейном фильме "Сокровища гномов". Работая с такими талантливыми профессионалами проект обещает быть... читать далее>>
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