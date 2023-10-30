Павел Прилучный отыщет «Сокровище гномов»

Павел Прилучный
сыграет главную роль в семейном фильме «Сокровища гномов
», над которым работают режиссер Василий Ровенский
и продюсер Ольга Акатьева
, сотрудничавшая с Прилучным на сериале «Предпоследняя инстанция».
По сюжету герой Прилучного – амбициозный, но неудачливый коммерсант. Чтобы
выплатить долги из-за прогоревшего бизнеса, Рома впервые идёт на мошенничество – вписывает себя в завещание одинокого старика, соседа по даче. Но вместе с домом и участком Рома наследует и четырех живых гномов, которых скрывал старик.
Рома мечтает о богатстве и обманом убеждает гномов отправиться в путешествие за легендарным сокровищем, которого Роме хватило бы на всю оставшуюся жизнь. С собой Роме приходится взять и свою девятилетнюю дочь от бывшей жены. По пути гномы заставляют Рому совершать добрые дела и помогать нуждающимся.
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