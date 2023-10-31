Ольга Куриленко планирует засаду в эксклюзивном отрывке из фильма «Будика — Королева воинов»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент исторического экшна «Будика — Королева воинов
» режиссёра Джесси Джонсона
(«Коллекторы
»). В нём главная героиня выступает перед своим народом.
Прекрасная жизнь правителя племени иценов обрывается: римляне вероломно убивают его, забирают земли, избивают его жену (будущую Будику) и убивают дочерей. Будику спасают варвары, нарекают своей царицей и просят ее возглавить восстание против римлян. При помощи храброго воина Вольфгара она собирает огромную армию, которая должна принести разрушение римским поселениям и свободу варварским племенам.
Ведущие роли в фильме исполнили Ольга Куриленко
, Клайв Станден
, Джеймс Фолкнер
, Ник Моран
, Люси Мартин
и другие.
На российских экранах лента «Будика — Королева воинов
» появится уже 2 ноября.
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