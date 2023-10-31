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Ольга Куриленко планирует засаду в эксклюзивном отрывке из фильма «Будика — Королева воинов»

31 октября
2023 год

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31 октября 2023

Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент исторического экшна «Будика — Королева воинов» режиссёра Джесси ДжонсонаКоллекторы»). В нём главная героиня выступает перед своим народом.


Прекрасная жизнь правителя племени иценов обрывается: римляне вероломно убивают его, забирают земли, избивают его жену (будущую Будику) и убивают дочерей. Будику спасают варвары, нарекают своей царицей и просят ее возглавить восстание против римлян. При помощи храброго воина Вольфгара она собирает огромную армию, которая должна принести разрушение римским поселениям и свободу варварским племенам.

Ольга Куриленко планирует засаду в эксклюзивном отрывке из фильма «Будика — Королева воинов»

Ведущие роли в фильме исполнили Ольга Куриленко, Клайв Станден, Джеймс Фолкнер, Ник Моран, Люси Мартин и другие.

На российских экранах лента «Будика — Королева воинов» появится уже 2 ноября.
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персоны
Джесси ДжонсонОльга КуриленкоЛюси Мартин (II)Ник МоранКлайв СтанденДжеймс Фолкнер
фильмы
Будика — Королева воинов

фотографии >>
Ольга Куриленко планирует засаду в эксклюзивном отрывке из фильма «Будика — Королева воинов» фотографии
Ольга Куриленко планирует засаду в эксклюзивном отрывке из фильма «Будика — Королева воинов» фотографии
Ольга Куриленко планирует засаду в эксклюзивном отрывке из фильма «Будика — Королева воинов» фотографии
Ольга Куриленко планирует засаду в эксклюзивном отрывке из фильма «Будика — Королева воинов» фотографии
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