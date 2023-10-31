Петр Федоров отправится в «Ласт квест» 3 ноября

Премьера режиссерского дебюта Петра Федорова – драматического триллера о катастрофических последствиях зависимости от запрещенных веществ «Ласт квест» – состоится 3 ноября в онлайн-кинотеатре Okko, сообщает пресс-служба платформы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Олег (Федоров) работает риелтором в большом современном городе. Он живет в одной квартире с женой Леной (Александра Серзина) и сыном Егором (Максим Матузный), а свободное время любит проводить в компании любовницы Ляли (Анастасия Щеглова), которая регулярно поставляет ему запрещенные вещества. Однажды Лена уезжает из города и оставляет сына Олегу. Отец делает очередной заказ наркотиков и отправляется к указанной точке вместе с сыном. Вместо своей закладки Олег забирает килограмм кокаина и, столкнувшись с настоящим владельцем товара, скрывается от преследования на машине. В пылу погони Олег не сразу замечает, что Егора в машине нет. Растерянный он едет к Ляле за советом и тайком прячет товар в потрепанном диванчике. Вскоре Олег узнает, что украл товар у даркнет-магазина «Белый слон», его владельцы взяли в заложники Егора и ждут свой кокаин обратно. Если отец не вернет магазину килограмм наркотиков, сыну точно не сдобровать. Олег мчится к Ляле за товаром и понимает, что дивана уже нет – девушка успела его продать.
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