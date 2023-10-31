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Сарик Андреасян снял сериал «Сама виновата?», основанный на истории Маргариты Грачевой

31 октября
2023 год

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31 октября 2023

Режиссер Сарик Андреасян снял и спродюсировал для онлайн-кинотеатра Иви сериал «Сама виновата?», в основу которого легло произведение Маргариты Грачевой «Счастлива без рук», сообщает пресс-служба стриминга.

Сарик Андреасян снял сериал «Сама виновата?», основанный на истории Маргариты Грачевой
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«Сама виновата?» расскажет реальную историю Маргариты Грачевой, которой муж в порыве ревности отрубил топором кисти рук. Сериал затронет непростую, но крайне важную тему абьюза и общественного давления, с которым сталкиваются жертвы домашнего насилия. На примере нелегкой судьбы Маргариты зритель увидит, как важна общественная огласка зверской жестокости, и убедится, что, даже пережив такие страшные события, можно не потерять себя, сохранить веру в людей и обрести счастье.

Главные роли в сериале исполнили Анна Глаубэ, Игорь Царегородцев, Ольга Кабо, Мария Миронова, Дмитрий Власкин, Ольга Тумайкина, Ольга Смирнова, Вадим Андреев и другие. Это первый совместный проект Кинокомпания братьев Андреасян и онлайн-кинотеатра Иви.



В 2017 году тихий подмосковный город Серпухов оказывается в центре внимания общественности из-за кровавой расправы Дмитрия Грачева над молодой супругой Маргаритой, которую еще многие годы будут помнить как «девушку, которой муж отрубил топором руки». В тщательно разработанный план мести Грачева не входит убийство — он рассчитывает время, которое посвятит пыткам и издевательствам, учитывает минуты, необходимые чтобы добраться до больницы. Ведь если Рита умрет — его будет ждать большой срок, а если следовать плану, его осудят лишь за нанесение тяжких телесных повреждений и свое тридцатилетие он встретит на свободе. История о «серпуховском Отелло» в мгновение облетает СМИ, и журналисты начинают охоту за подробностями: что же вынудило Грачева пойти на такой шаг и так ли невинна Маргарита, как хочет казаться?
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Сарик Андреасян снял сериал «Сама виновата?», основанный на истории Маргариты Грачевой фотографии
Сарик Андреасян снял сериал «Сама виновата?», основанный на истории Маргариты Грачевой фотографии
Сарик Андреасян снял сериал «Сама виновата?», основанный на истории Маргариты Грачевой фотографии
Сарик Андреасян снял сериал «Сама виновата?», основанный на истории Маргариты Грачевой фотографии
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