Сарик Андреасян снял сериал «Сама виновата?», основанный на истории Маргариты Грачевой

Режиссер Сарик Андреасян снял и спродюсировал для онлайн-кинотеатра Иви сериал «Сама виновата?», в основу которого легло произведение Маргариты Грачевой «Счастлива без рук», сообщает пресс-служба стриминга.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
«Сама виновата?» расскажет реальную историю Маргариты Грачевой, которой муж в порыве ревности отрубил топором кисти рук. Сериал затронет непростую, но крайне важную тему абьюза и общественного давления, с которым сталкиваются жертвы домашнего насилия. На примере нелегкой судьбы Маргариты зритель увидит, как важна общественная огласка зверской жестокости, и убедится, что, даже пережив такие страшные события, можно не потерять себя, сохранить веру в людей и обрести счастье.
В 2017 году тихий подмосковный город Серпухов оказывается в центре внимания общественности из-за кровавой расправы Дмитрия Грачева над молодой супругой Маргаритой, которую еще многие годы будут помнить как «девушку, которой муж отрубил топором руки». В тщательно разработанный план мести Грачева не входит убийство — он рассчитывает время, которое посвятит пыткам и издевательствам, учитывает минуты, необходимые чтобы добраться до больницы. Ведь если Рита умрет — его будет ждать большой срок, а если следовать плану, его осудят лишь за нанесение тяжких телесных повреждений и свое тридцатилетие он встретит на свободе. История о «серпуховском Отелло» в мгновение облетает СМИ, и журналисты начинают охоту за подробностями: что же вынудило Грачева пойти на такой шаг и так ли невинна Маргарита, как хочет казаться?
обсуждение >>