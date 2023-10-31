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Зоя Бербер и Сергей Марин окажутся на армянской свадьбе

31 октября
2023 год

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31 октября 2023

Кинокомпания братьев Андреасян, «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START) и онлайн-кинотеатр START завершили съемки фильма «Семь дней, семь ночей» с Зоей Бербер и Сергеем Мариным в главных ролях, сообщает пресс-служба платформы.

Зоя Бербер и Сергей Марин окажутся на армянской свадьбе
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

«“Семь дней, семь ночей” — прежде всего, конечно, про любовь. С обстоятельствами, которые мы показываем в фильме, знакомы далеко не все. Они показывают очень интересную армянскую традицию, которой нам хотелось поделиться со зрителем. А также это очень красивое кино со сказочными видами», – говорит Бербер.

Некогда дружная и любящая семья Гуреевых оказывается на грани развода. Супруги Ольга и Сергей отдалились друг от друга, а дети Антон и Настя переживают за родителей. Сергей, модный фотограф, получает задание слетать на выставку. Он пытается отказаться от командировки, так как у Насти день рождения. Ольга, в очередной раз разочаровавшись в поступке мужа, уже готова подать на развод... Но вот восьмилетняя Настя, их дочь, покупает на подаренные деньги путевку для всей семьи в Армению. Семью Гуреевых ожидают веселые приключения, в том числе и погружение в колорит местной свадьбы, которую празднуют как раз 7 дней и 7 ночей! Пройдут они и свои собственные испытания, которые помогут понять, что же в этой жизни самое ценное и важное.

«Фильм искусно переплетает культуру и обычаи с современными отношениями, показывая, как важна семья и как добросовестное отношение к ней может стать источником гармонии и счастья», – отмечает режиссер картины Айк Кбеян.
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Семь дней, семь ночей

фотографии >>
Зоя Бербер и Сергей Марин окажутся на армянской свадьбе фотографии
Зоя Бербер и Сергей Марин окажутся на армянской свадьбе фотографии
Зоя Бербер и Сергей Марин окажутся на армянской свадьбе фотографии
Зоя Бербер и Сергей Марин окажутся на армянской свадьбе фотографии
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