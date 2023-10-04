Иван Охлобыстин и Кристина Асмус напишут «Письмо Деду Морозу»

Иван Охлобыстин
и Кристина Асмус
дали согласие на участие в фильме Кирилла Кузина
«Письмо Деду Морозу». Об этом сообщает пресс-служба Киностудии им. М. Горького.
«Фильм будет настоящем новогодним блокбастером. Сегодня мы можем с гордостью объявить об участии в проекте двух суперзвезд. Иван Охлобыстин безусловно сделает образ отца главного героя ярким и ироничным. А сказочная Кристина Асмус эффектно сыграет бывшую супругу героя. Финальный актерский состав, как нередко бывает в кино, будет отличаться от первоначального дрим-каста. Мы продолжаем подготовку к съемкам, и об участии других актеров сообщим отдельно», –
рассказала генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.
По сюжету семейного новогоднего фильма в жизни юриста Петра Безуглова нет места фантазиям. Его жизнь — одни сплошные правила, которые он неукоснительно соблюдает. Однажды его сын Ванечка находит письма, которые Петя в детстве писал Деду Морозу, и опускает их в новогодний почтовый ящик. Утром все детские желания Безуглова начинают сбываться, и в опасности оказываются не только сам Пётр, но и его семья и, возможно, весь мир.
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«Мой герой – человек влиятельный, начальствующий чин. Привык, что ему подчиняются. Но, тем не менее, ему удается сжиться с наступившей сказкой. Я должен сыграть обычного человека, оказавшегося в сказочной ситуации со всеми прилагающимися недоумениями, удивлениями и реакциями», –
поведал о своем персонаже Иван Охлобыстин.
К съемкам создатели планируют приступить весной 2024 года. За визуальную составляющую будут отвечать художник-постановщик Артём Кузьмин
, работавший над «Чебурашкой
», и оператор Павел Белявский
.
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