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Иван Охлобыстин и Кристина Асмус напишут «Письмо Деду Морозу»

4 октября
2023 год

Новости кино >>
4 октября 2023

Иван Охлобыстин и Кристина Асмус дали согласие на участие в фильме Кирилла Кузина «Письмо Деду Морозу». Об этом сообщает пресс-служба Киностудии им. М. Горького.

Иван Охлобыстин и Кристина Асмус напишут «Письмо Деду Морозу»
фото: dzen.ru

«Фильм будет настоящем новогодним блокбастером. Сегодня мы можем с гордостью объявить об участии в проекте двух суперзвезд. Иван Охлобыстин безусловно сделает образ отца главного героя ярким и ироничным. А сказочная Кристина Асмус эффектно сыграет бывшую супругу героя. Финальный актерский состав, как нередко бывает в кино, будет отличаться от первоначального дрим-каста. Мы продолжаем подготовку к съемкам, и об участии других актеров сообщим отдельно», – рассказала генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.

По сюжету семейного новогоднего фильма в жизни юриста Петра Безуглова нет места фантазиям. Его жизнь — одни сплошные правила, которые он неукоснительно соблюдает. Однажды его сын Ванечка находит письма, которые Петя в детстве писал Деду Морозу, и опускает их в новогодний почтовый ящик. Утром все детские желания Безуглова начинают сбываться, и в опасности оказываются не только сам Пётр, но и его семья и, возможно, весь мир.

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«Мой герой – человек влиятельный, начальствующий чин. Привык, что ему подчиняются. Но, тем не менее, ему удается сжиться с наступившей сказкой. Я должен сыграть обычного человека, оказавшегося в сказочной ситуации со всеми прилагающимися недоумениями, удивлениями и реакциями», – поведал о своем персонаже Иван Охлобыстин.

К съемкам создатели планируют приступить весной 2024 года. За визуальную составляющую будут отвечать художник-постановщик Артём Кузьмин, работавший над «Чебурашкой», и оператор Павел Белявский.
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