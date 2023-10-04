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Елена Яковлева вернулась к роли учительницы математики в продолжении «Дамы с собачкой»

4 октября
2023 год

Новости кино >>
4 октября 2023

В Москве завершились съемки второго сезона многосерийного детектива «Дама с собачкой» для «России». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в сериале сыграли Елена Яковлева, Александр Балуев, Сергей Перегудов, Ирина Таранник, Александр Дзюба и Наталья Суркова.

Елена Яковлева вернулась к роли учительницы математики в продолжении «Дамы с собачкой»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

В продолжении истории о пенсионерке и бывшей учительнице математики Агате Денисовне (Яковлева) она по-прежнему помогает в расследованиях своему бывшему ученику по шахматной школе – следователю Эдику Свиридову (Перегудов). А вот в повседневной жизни героев произошло немало изменений. Агата Денисовна резко рвет отношения с бывшим судьей Холодовым (Балуев), узнав тайны его прошлого, у ее дочери Тани (Таранник) начинается роман с Эдиком, однако муж Тани Виктор (Дзюба) не намерен ее отпускать и собирается вернуться в семью.

«Мне кажется, нашу героиню уже можно назвать профессиональным сыщиком. Во втором сезоне она превращается в настоящего Шерлока Холмса с ее математическим складом ума, любовью к шахматам и дедуктивным методом расследований. Думаю, мы угодим и любителям детективов – у нас будут и удивительные расследования, и погони – и любителям семейной драмы, потому что мир, который крутится вокруг Агаты Денисовны, продолжает жить. Мне в этой истории нравится ироничное и юморное начало. Но самое главное, на мой взгляд, в детективе – это детали. Именно они делают детектив детективом», — говорит режиссер Роман Просвирнин.
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Елена Яковлева вернулась к роли учительницы математики в продолжении «Дамы с собачкой» фотографии
Елена Яковлева вернулась к роли учительницы математики в продолжении «Дамы с собачкой» фотографии
Елена Яковлева вернулась к роли учительницы математики в продолжении «Дамы с собачкой» фотографии
Елена Яковлева вернулась к роли учительницы математики в продолжении «Дамы с собачкой» фотографии
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