Елена Яковлева вернулась к роли учительницы математики в продолжении «Дамы с собачкой»

В продолжении истории о пенсионерке и бывшей учительнице математики Агате Денисовне (Яковлева) она по-прежнему помогает в расследованиях своему бывшему ученику по шахматной школе – следователю Эдику Свиридову (Перегудов). А вот в повседневной жизни героев произошло немало изменений. Агата Денисовна резко рвет отношения с бывшим судьей Холодовым (Балуев), узнав тайны его прошлого, у ее дочери Тани (Таранник) начинается роман с Эдиком, однако муж Тани Виктор (Дзюба) не намерен ее отпускать и собирается вернуться в семью.
«Мне кажется, нашу героиню уже можно назвать профессиональным сыщиком. Во втором сезоне она превращается в настоящего Шерлока Холмса с ее математическим складом ума, любовью к шахматам и дедуктивным методом расследований. Думаю, мы угодим и любителям детективов – у нас будут и удивительные расследования, и погони – и любителям семейной драмы, потому что мир, который крутится вокруг Агаты Денисовны, продолжает жить. Мне в этой истории нравится ироничное и юморное начало. Но самое главное, на мой взгляд, в детективе – это детали. Именно они делают детектив детективом», — говорит режиссер Роман Просвирнин.
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