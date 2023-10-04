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Завершились съемки «Столыпина» с Александром Устюговым и Стасей Милославской

4 октября
2023 год

Новости кино >>
4 октября 2023

В Санкт-Петербурге завершились съемки исторической драмы Алексея Андрианова «Столыпин». Сериал создается киностудией «Москино» при поддержке Института развития интернета. Премьерный показ состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» в 2024 году, а телепремьера запланирована в эфире «России», уточняет пресс-служба телеканала.

Завершились съемки «Столыпина» с Александром Устюговым и Стасей Милославской
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По словам исполнителя титульной роли Александра Устюгова, «Пётр Аркадьевич – человек безумно многогранный, талантливый, амбициозный. Но наши знания о Столыпине – если обратиться к школьной программе – весьма поверхностны. И создать о нем какое-то впечатление по его реформам достаточно сложно, потому что они весьма неоднозначны. И мы как раз пытаемся приоткрыть завесу и разобраться в причинах и следствиях принятия всех этих противоречивых законов, и в думских разбирательствах… Моя задача – понять мотивы действий и поступков моего героя, внутренне оправдать их, сделать их правдоподобными и органичными на экране. Это жутко сложно, но и жутко интересно. Надеюсь, и зрителю будет интересно пройтись по всем этим вехам истории вместе с нами».

События сериала разворачиваются в 1906 году. Пётр Столыпин, только что назначенный министром внутренних дел Российской империи, прибывает в Санкт-Петербург. Группа революционеров-максималистов разрабатывает план убийства «врага революции».

Завершились съемки «Столыпина» с Александром Устюговым и Стасей Милославской
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Я обожаю исторические картины, костюмированные, мне нравится перепрыгивать из одной эпохи в другую, примерять все эти костюмы, вуали, шляпки. Тут, наверное, что-то девчачье мной движет: я себя чувствую какой-то куклой, которую одевают. Ну и еще, конечно, тут есть захватывающие истории, которые тоже можно на себя "примерить" и пожить, почувствовать себя в этих предлагаемых обстоятельствах. В сериале "Столыпин" я играю Наталью Климову: была действительно такая девушка, которая состояла в партии социалистов-революционеров, бомбистов – у них была группировка, которая хотела взорвать Столыпина. Роль очень интересная – я прежде такие никогда не играла. Но в жизни я совсем другая, поэтому мне совсем нелегко дался мой персонаж», — рассказала Стася Милославская.

В сериале также сыграли Александр Яценко, Павел Попов, Екатерина Волкова, Юрий Насонов, Сергей Барковский, Дарья Коныжева, Борис Каморзин, Алексей Морозов, Павел Трубинер, Иван Агапов, Андрей Ургант и Владимир Юматов. Сценарий написал Тимур Эзугбая. За визуальную составляющую отвечают оператор Сергей Мачильский и художник-постановщик Александр Загоскин. Натурные съемки «Столыпина» прошли в Саратове и Санкт-Петербурге — непосредственно на улицах Северной столицы, а также в Адмиралтействе, Александровском, Елагином, Мраморном, Мариинском и Таврическом дворцах.
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Завершились съемки «Столыпина» с Александром Устюговым и Стасей Милославской фотографии
Завершились съемки «Столыпина» с Александром Устюговым и Стасей Милославской фотографии
Завершились съемки «Столыпина» с Александром Устюговым и Стасей Милославской фотографии
Завершились съемки «Столыпина» с Александром Устюговым и Стасей Милославской фотографии
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