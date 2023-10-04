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Борис Акопов снимает криминальную комедию «На автомате»

4 октября
2023 год

Новости кино >>
4 октября 2023

Режиссер Борис Акопов приступил к съемкам сериала «На автомате» для Кинопоиска, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Борис Акопов снимает криминальную комедию «На автомате»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

«В своем творчестве я привык двигаться интуитивно. Среди множества сценариев, которые я прочитал, мне показалось, что в этом жанре – криминальной комедии, абсолютно новом для меня, мне было бы интересно поработать и попробовать себя. Ранее я не снимал сериалы, поэтому для меня "На автомате" — самый настоящий эксперимент», — говорит Борис Акопов.

События сериала развернутся в небольшом провинциальном городке Неясный. Братья Рома (Вячеслав Копейкин) и Женя (Денис Косиков) случайно находят дорогой товар в заброшенном гараже. Ребята строят грандиозные планы, не понимая, каким опасным людям перешли дорогу. Стремление парней срубить денег по-быстрому запускает череду событий, которые изменят жизнь городка и его героев: одинокой матери братьев Светланы (Александра Урсуляк), работающей в травмпункте, полицейского-неудачника Басова (Николай Шрайбер), расследующего преступление, его дочери-подростка Милены (Маргарита Галич), начинающей фэшн-блогерши, алчного владельца ломбарда Альберта, пытающегося спасти свою шкуру. Еще одну героиню — Лёлю — воплотит Агния Дитковските. Их жизнь текла бы неспешно, «на автомате», если бы в том самом гараже не прохудилась крыша.

Борис Акопов снимает криминальную комедию «На автомате»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Первый съемочный день прошел в песчаном карьере рядом с озером Тинаки в Наримановском районе Астраханской области. Производством криминальной комедии занимается компания «Марс Медиа» и Плюс Студия. Сценаристами стали Юрий Воробьёв и Наталья Ляпина. Продюсируют сериал Рубен Дишдишян, Михаил Китаев, Юлия Иванова, Денис Горшков и Александр Липский. В съемочную группу также вошли оператор Андрей Лунинский, художник-постановщик Дмитрий Татарников, художник по костюмам Кшыся Митрохович и художник по гриму Евгения Малай. Съемки продлятся до конца ноября. Премьера состоится в 2024 году на Кинопоиске.

По словам руководителя Плюс Студии Михаила Китаева, «жанр криминальной комедии — один из любимых у зрителей Кинопоиска. Мы видим это по неизменно высокому интересу и к работам Гая Ричи, и к таким фильмам, как "Добро пожаловать в семью". Поэтому мы заинтересовались сценарием "На автомате" и предложенной режиссерской концепцией Бориса Акопова. Он тонко чувствует жанр и создает проект, который заинтересует широкую аудиторию Кинопоиска».
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фильмы
Добро пожаловать в семьюНа автомате

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Борис Акопов снимает криминальную комедию «На автомате» фотографии
Борис Акопов снимает криминальную комедию «На автомате» фотографии
Борис Акопов снимает криминальную комедию «На автомате» фотографии
Борис Акопов снимает криминальную комедию «На автомате» фотографии
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