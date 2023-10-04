Борис Акопов снимает криминальную комедию «На автомате»

Режиссер Борис Акопов приступил к съемкам сериала «На автомате» для Кинопоиска, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск
«В своем творчестве я привык двигаться интуитивно. Среди множества сценариев, которые я прочитал, мне показалось, что в этом жанре – криминальной комедии, абсолютно новом для меня, мне было бы интересно поработать и попробовать себя. Ранее я не снимал сериалы, поэтому для меня "На автомате" — самый настоящий эксперимент», — говорит Борис Акопов.
События сериала развернутся в небольшом провинциальном городке Неясный. Братья Рома (Вячеслав Копейкин) и Женя (Денис Косиков) случайно находят дорогой товар в заброшенном гараже. Ребята строят грандиозные планы, не понимая, каким опасным людям перешли дорогу. Стремление парней срубить денег по-быстрому запускает череду событий, которые изменят жизнь городка и его героев: одинокой матери братьев Светланы (Александра Урсуляк), работающей в травмпункте, полицейского-неудачника Басова (Николай Шрайбер), расследующего преступление, его дочери-подростка Милены (Маргарита Галич), начинающей фэшн-блогерши, алчного владельца ломбарда Альберта, пытающегося спасти свою шкуру. Еще одну героиню — Лёлю — воплотит Агния Дитковските. Их жизнь текла бы неспешно, «на автомате», если бы в том самом гараже не прохудилась крыша.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск
Первый съемочный день прошел в песчаном карьере рядом с озером Тинаки в Наримановском районе Астраханской области. Производством криминальной комедии занимается компания «Марс Медиа» и Плюс Студия. Сценаристами стали Юрий Воробьёв и Наталья Ляпина. Продюсируют сериал Рубен Дишдишян, Михаил Китаев, Юлия Иванова, Денис Горшков и Александр Липский. В съемочную группу также вошли оператор Андрей Лунинский, художник-постановщик Дмитрий Татарников, художник по костюмам Кшыся Митрохович и художник по гриму Евгения Малай. Съемки продлятся до конца ноября. Премьера состоится в 2024 году на Кинопоиске.
По словам руководителя Плюс Студии Михаила Китаева, «жанр криминальной комедии — один из любимых у зрителей Кинопоиска. Мы видим это по неизменно высокому интересу и к работам Гая Ричи, и к таким фильмам, как "Добро пожаловать в семью". Поэтому мы заинтересовались сценарием "На автомате" и предложенной режиссерской концепцией Бориса Акопова. Он тонко чувствует жанр и создает проект, который заинтересует широкую аудиторию Кинопоиска».
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