Борис Акопов снимает криминальную комедию «На автомате»

что почитать?

«3 дня на убийство»: Драки, погони и немного сантиментов

«Анатомия падения», «Дурные деньги», «По щучьему велению» и еще 7 фильмов октября

Создателю фильмов «Имя розы» и «Медведь» Жан-Жаку Анно исполнилось 80 лет

Основное действие развернется в родовом «поместье» главного героя Николая Наумова, которое досталось ему в наследство от бабушки

Интервью

Крэйг Гиллеспи: «В Сети у людей хороший нюх на чушь собачью»

Режиссер фильма «Дурные деньги» – о реальной истории борьбы мелких инвесторов и крупных хедж-фондов с Уолл-Стрит, силе интернета и работе с Полом Дано и Сетом Рогеном