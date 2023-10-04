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Премьера сериала «Убить Риту» с Евгенией Борзых состоится 19 октября

4 октября
2023 год

Новости кино >>
4 октября 2023
Остросюжетная криминальная драма «Убить Риту» с Евгенией Борзых выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier 19 октября. Актриса за свою роль получила приз на фестивале «Пилот» в этом году, уточняет пресс-службае платформы.



Зрителям поведают об учительнице химии Рите, которая увольняется со скандалом из школы после интимной связи с учеником. Благодаря своим умениям она находит способ заработать деньги уборкой богатого коттеджа – Рита с помощью подручных средств получает «химический коктейль», способный смыть любые следы даже самой безумной вечеринки. Случайно вместе со следами праздника Рита уничтожает следы убийства важного в городе человека. За ней начинают охоту бандиты, полиция и спец службы. Вскоре выясняется, что героиня может поделиться не только информацией об убийстве, но и еще одним гораздо более важным секретом.

Премьера сериала «Убить Риту» с Евгенией Борзых состоится 19 октября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

Преследователей Риты сыграли Артём Быстров, Анна Слю, Алексей Агранович, Александр Мизёв, Артём Ткаченко, Артур Бесчастный и Игорь Грабузов.

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Производством сериала занималась компания 1-2-3 Production. Продюсерами выступили Нелли Яралова, Мария Шухнина, Юлия Разумовская и Иван Голомовзюк, а режиссером — Мария Агранович. Сценарий написала Евгения Богомякова при участии Виктории Островской.
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Премьера сериала «Убить Риту» с Евгенией Борзых состоится 19 октября фотографии
Премьера сериала «Убить Риту» с Евгенией Борзых состоится 19 октября фотографии
Премьера сериала «Убить Риту» с Евгенией Борзых состоится 19 октября фотографии
Премьера сериала «Убить Риту» с Евгенией Борзых состоится 19 октября фотографии
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