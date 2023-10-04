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Писательнице Сандре Хюллер объясняют странные обстоятельства смерти мужа в отрывке «Анатомии падения»

4 октября
2023 год

Новости кино >>
4 октября 2023
Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию эксклюзивный отрывок из фильма-события года — «Анатомии падения» Жюстины Трие, обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.



Картина рассказывает, как жизнь успешной писательницы Сандры Войтер переворачивается после загадочной смерти мужа. Ей предъявляют обвинение в убийстве. Однако, чем дальше ведется расследование, тем больше всплывает подозрительных обстоятельств. В итоге нам предстоит узнать, что же произошло на самом деле в их уединенном шале во французских Альпах.

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Каннские овации для «Анатомии падения» были только началом. На данный момент лента, которую называют одной из главных картин года, заработала внушительную кассу в кинотеатрах родной Франции — ее уже посмотрели более миллиона зрителей. Также фильм вошел в шорт-лист Франции на премию «Оскар», а исполнительницу главной роли Сандру Хюллер называют главной претенденткой на «Оскар» за лучшую женскую роль.

Писательнице Сандре Хюллер объясняют странные обстоятельства смерти мужа в отрывке «Анатомии падения»

«Вы можете рассматривать фильм как типичный детектив с поиском ответа на вопрос «Кто это сделал?». Но я считаю, что это в большей степени картина о паре. Мне было интересно использовать судебный процесс по делу об убийстве как предлог, помогающий вскрыть отношения в семье, где есть общий ребенок, но нет общего языка», – говорит Жюстина Трие.

«Анатомию падения» компания Про:взгляд выпускает в российский прокат 19 октября.
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