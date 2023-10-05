Щелкунчик, меха и музыка: тизер 43-го фильма про Дораэмона!

У анонсированного в июле
полнометражного аниме «Дораэмон: Симфония Земли Нобиты»
появился первый тизер. Безухий робокот обоснуется в японских кинотеатрах с 1 марта 2024 года.
Вооружившийся дирижерским жезлом Дораэмон вместе с друзьями и жителями других планет будет спасать Землю силой музыки. К основному составу озвучивания
присоединится японская актриса и сэйю Кёко Ёсинэ
(Ая Тиёно из «Нашей семидневной войны
»). Она сыграет роль прославленной дивы Мины. Музицирующая с юных лет Ёсинэ обещала очень постараться и вложить в новый фильм «всю душу».
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Основанная на комедийной научно-фантастической манге дуэта Фудзико Ф. Фудзио
франшиза начала кинематографическое путешествие с фильма «Дораэмон: Динозавр Нобиты
» (1980), где японский школьник и его друзья попадали на 100 миллионов лет в прошлое
.
«Симфония Земли Нобиты» станет 43-м полнометражным аниме легендарной кодомо
-серии. За производство отвечает бессменная студия Shin-Ei Animation
(«Чистый звук
», «Опасность в моем сердце
»). Прошлая часть — «Небесная утопия Нобиты
» — собрал в мировом прокате порядка $36 миллионов.
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