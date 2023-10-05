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Щелкунчик, меха и музыка: тизер 43-го фильма про Дораэмона!

5 октября
2023 год

Новости кино >>
5 октября 2023
У анонсированного в июле полнометражного аниме «Дораэмон: Симфония Земли Нобиты» появился первый тизер. Безухий робокот обоснуется в японских кинотеатрах с 1 марта 2024 года.


Вооружившийся дирижерским жезлом Дораэмон вместе с друзьями и жителями других планет будет спасать Землю силой музыки. К основному составу озвучивания присоединится японская актриса и сэйю Кёко Ёсинэ (Ая Тиёно из «Нашей семидневной войны»). Она сыграет роль прославленной дивы Мины. Музицирующая с юных лет Ёсинэ обещала очень постараться и вложить в новый фильм «всю душу».

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Основанная на комедийной научно-фантастической манге дуэта Фудзико Ф. Фудзио франшиза начала кинематографическое путешествие с фильма «Дораэмон: Динозавр Нобиты» (1980), где японский школьник и его друзья попадали на 100 миллионов лет в прошлое.

Щелкунчик, меха и музыка: тизер 43-го фильма про Дораэмона!

«Симфония Земли Нобиты» станет 43-м полнометражным аниме легендарной кодомо-серии. За производство отвечает бессменная студия Shin-Ei AnimationЧистый звук», «Опасность в моем сердце»). Прошлая часть — «Небесная утопия Нобиты» — собрал в мировом прокате порядка $36 миллионов.

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Дораэмон: Динозавр НобитыДораэмон: Небесная утопия НобитыОпасность в моём сердцеЧистый звук

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Щелкунчик, меха и музыка: тизер 43-го фильма про Дораэмона! фотографии
Щелкунчик, меха и музыка: тизер 43-го фильма про Дораэмона! фотографии
Щелкунчик, меха и музыка: тизер 43-го фильма про Дораэмона! фотографии
Щелкунчик, меха и музыка: тизер 43-го фильма про Дораэмона! фотографии
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