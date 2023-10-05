Премьера сериала «Екатерина. Фавориты» с Мариной Александровой состоялась на платформе «Смотрим»

«Мы начали снимать киносагу о Екатерине восемь лет назад, тогда моему сыну было полтора года. И вот уже четвёртый сезон! Без зрительского успеха история сериала не получилась бы такой длинной. И я, конечно, очень ценю любовь зрителей, которую получила благодаря этой роли. Моя героиня занимает особое место не только в моей творческой биографии, но и в жизни в целом. Екатерина многому меня учит: подглядывая за ней, я что-то беру себе, а что-то отвергаю в своей жизни. Эта женщина, безусловно, достойна внимания потомков, она не напрасно вошла в историю как Екатерина Великая. О её многочисленных великих делах стоит рассказывать и напоминать зрителю», – отмечает Марина Александрова.
Действие нового сезона развивается в 1779 году. Императрицу Екатерину II все уже именуют Великой с подачи её ближайшей сподвижницы, влиятельной княгини Дашковой. Верным соратником и фактически вторым лицом в государстве остаётся светлейший князь Потёмкин, бывший фаворит, венчанный супруг Екатерины. Личная жизнь императрицы, как и прежде, полна страстей и любовных интриг. Однако, несмотря ни на что, Екатерина не забывает о важных государственных делах. Среди них – манифест о престолонаследии. Государыня решает передать трон внуку Александру, минуя законного наследника – своего сына Павла. Однако цесаревич не собирается уступать своих прав и будет бороться до конца! Начинается новая схватка за власть.
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