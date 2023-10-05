Екатерина Копанова стала «Провинциальным детективом»

С момента событий первого сезона проходит год. Библиотекарь Татьяна (Мария Антонова) и медсестра Ольга (Екатерина Копанова) не только не теряют интереса к расследованиям преступлений, но и сами оказываются втянутыми в них. Татьяна, переехавшая в новый дом, становится в нем заложницей странного незнакомца. Чтобы освободиться из плена, она должна будет помочь своему тюремщику найти убийц его жены. Ольге предстоит другое испытание – ее обвиняют в убийстве соседки, и спасти ее сможет только ее напарница и подруга Татьяна.
«Готовясь к этой роли, я посмотрела предыдущие 16 серий, и меня так затянуло! «Провинциальный детектив» – это интересные захватывающие истории, и, самое главное, что ты до самого конца не понимаешь, кто убийца. Обязательно буду смотреть продолжение сериала уже с собой», - говорит Копанова.
Помимо «Провинциального детектива» зрителей канала ждут и другие продолжения. Так, 7 октября выйдет новый сезон сериала с Татьяной Казючиц и Кириллом Запорожским «Вера больше не верит в приметы». Вера – бухгалтер по профессии, становится внештатным сотрудником полиции и помогает оперу Леониду расследовать дела. В новых сериях Вере придется вновь спасать своего бывшего мужа от подозрений, ведь накануне убийства у него и жертвы был публичный конфликт. А 14 октября будет показан второй сезон «Женщины с котом и детективом», где Кирилл Запорожский тоже играет следователя. В главной роли – Светлана Смирнова-Кацагаджиева, чья героиня Юлия – писательница, и новый роман, который она пишет, начинает мистическим образом сбываться. В ходе реального расследования писательница то и дело путается в переплетении вымысла и реальности: жизнь как будто повторяет сюжет её романа, однако, она ещё не придумала, кто же будет убийцей.
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