Алексей Вакулов влюбляется в «Женского защитника»

Анна в свои 35 никогда не была замужем и не стремится – многого насмотрелась на работе и не особо верит во всю эту любовь. Работает она адвокатом по разводам, принципиально защищает только женщин и каждый день наблюдает, как гнусно ведут себя их бывшие мужья.
Однако вскоре ей приходится усомниться в своих убеждениях. К Анне обращается девушка, которая утверждает, что муж её бьет, но его адвокат Артем заявляет, что клиентка врет. Ко всему прочему Анна поняла, что влюбилась в Артема, и кажется, это взаимно.
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