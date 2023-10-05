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Алексей Вакулов влюбляется в «Женского защитника»

5 октября
2023 год

Новости кино >>
5 октября 2023
На телеканале «Dомашний» завершились съемки мелодрамы «Женский защитник», главные роли в которой исполнили Ольга Бобкова и Алексей Вакулов.

Алексей Вакулов влюбляется в «Женского защитника»
фото: Пресс-служба телеканала "Dомашний"

Анна в свои 35 никогда не была замужем и не стремится – многого насмотрелась на работе и не особо верит во всю эту любовь. Работает она адвокатом по разводам, принципиально защищает только женщин и каждый день наблюдает, как гнусно ведут себя их бывшие мужья.
Однако вскоре ей приходится усомниться в своих убеждениях. К Анне обращается девушка, которая утверждает, что муж её бьет, но его адвокат Артем заявляет, что клиентка врет. Ко всему прочему Анна поняла, что влюбилась в Артема, и кажется, это взаимно.

В сериале также сыграли Вячеслав Кулаков, Татьяна Тимакова, Юрий Сазонов, Ксения Дементьева, Людмила Степченко и другие.
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Алексей Вакулов влюбляется в «Женского защитника» фотографии
Алексей Вакулов влюбляется в «Женского защитника» фотографии
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