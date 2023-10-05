Раздор из-за спагетти: трейлер фильма «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя»

«Я сыграл много персонажей, которые ведут криминальный образ жизни, но на самом деле они все отличаются: и характеры разные, и жанры разные. И если что-то в биографии героев их объединяет, все равно я стараюсь их сделать максимально непохожими друг на друга. Из множества криминальных персонажей, которых я в своей жизни переиграл, такого, как Леня Боксер, у меня еще не было», – говорит Владимир Сычев.
По сюжету картины, «крестный отец» города Леонид Бойцов (Сычев) возвращается домой из очередной «командировки». Большая семья встречает его вечеринкой, но есть и вопросы, которые нужно решать немедленно. В большом темном кабинете Леонид встречается с людьми и выслушивает их проблемы.
Приходит к нему и местный ресторатор, чтобы разобраться с партнером – шеф-поваром Джакомо. Итальянец взял деньги, но не спешит открывать ресторан. Поэтому ресторатор хочет вернуть вложения и выйти из бизнеса. Леонид обещает решить вопрос. Но подружившись с Джакомо, он «выкупает» долю ресторатора и помпезно открывает «Везувий», не подозревая что попал в ловушку, которая изменит его жизнь и проверит на прочность его семью.
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