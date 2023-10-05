Раздор из-за спагетти: трейлер фильма «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя»

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Интервью Крэйг Гиллеспи: «В Сети у людей хороший нюх на чушь собачью» Режиссер фильма «Дурные деньги» – о реальной истории борьбы мелких инвесторов и крупных хедж-фондов с Уолл-Стрит, силе интернета и работе с Полом Дано и Сетом Рогеном

Новости кино Милош Бикович погрузится в закулисье российского шоу-бизнеса Сериал основан на реальном опыте создателей одного из самых популярных российских ток-шоу

Спутник телезрителя «Анон»: Дуров, отдай ключи В ночь со 2 на 3 октября, 00:30, РЕН ТВ

Лайфстайл «У меня нет никакого желания играть»: Мария Шалаева об эмиграции и о своём профессиональном будущем Актриса второй год живёт в Париже

Новости кино Прощальный сезон «Реальных пацанов» выйдет 23 октября Основное действие развернется в родовом «поместье» главного героя Николая Наумова, которое досталось ему в наследство от бабушки