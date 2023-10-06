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Софья Лебедева и Владислав Ценев присоединились к «Медиатору»

6 октября
2023 год

Новости кино >>
6 октября 2023
В Москве завершились съемки третьего сезона сериала «Медиатор», к актерскому составу которого присоединились Софья Лебедева и Владислав Ценев, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START, где в следующем году выйдет проект.

Софья Лебедева и Владислав Ценев присоединились к «Медиатору»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

В третьем сезоне профессиональный переговорщик Андрей Павлов (Андрей Бурковский) — резкий человек, инструментарием которого всегда были психологические провокации, — переосмысливает свои убеждения, оказавшись жертвой социальной травли. И пока Павлов пытается договориться с самим собой, за помощью к медиатору обращается следователь Женя (Софья Лебедева). В городе пропадают люди, зверски убиты уже несколько девушек. Следы ведут к Степному Волку (Владислав Ценев), возглавившему некую секту «бегунов».

«Мой герой в “Медиаторе” харизматичный, обладает какой-то сногсшибательной энергией. Он красив, выглядит добрым. Это то, что притягивает к нему женское окружение. При этом внутри — травмированное детство без любви, которое сыграло роль в становлении его как человека. Начинаешь копать, и за легкостью, за псевдо-светлостью, псевдо-искренностью находишь много агрессии, обиды, злости. Он стремится доказать всему миру и, в первую очередь, матери, что достоин любви. И он ни перед чем не останавливается», — рассказывает Ценев.

Режиссером сериала вновь выступает Артем Аксененко, который снимал предыдущие сезоны.

«Новые герои блестяще вошли в мир картины, и они понимают, на каком языке мы говорим в этом проекте. Речь в нашем сериале пойдет о главном пороке человека — гордыне, которую нередко взращивают современные коучи. Любить себя и принимать себя таким, какой есть, — отличное средство для погружения в уныние», – отмечает Аксененко.
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фильмы
Медиатор (1-2 сезоны)

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Софья Лебедева и Владислав Ценев присоединились к «Медиатору» фотографии
Софья Лебедева и Владислав Ценев присоединились к «Медиатору» фотографии
Софья Лебедева и Владислав Ценев присоединились к «Медиатору» фотографии
Софья Лебедева и Владислав Ценев присоединились к «Медиатору» фотографии
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