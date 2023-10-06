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Завершились съемки сериала «Адмирал Кузнецов» с Игорем Петренко в главной роли

6 октября
2023 год

Новости кино >>
6 октября 2023

В Новороссийске завершились съемки многосерийного биографического, военно-исторического фильма «Адмирал Кузнецов» с Игорем Петренко в заглавной роли. Проект создается кинокомпанией «Мостелефильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьерный показ сериала состоится на медиаплатформе «Смотрим». Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия», сообщает пресс-служба ВГТРК.

Завершились съемки сериала «Адмирал Кузнецов» с Игорем Петренко в главной роли
фото: Телеканал "Россия"

«Предвоенная и военная пора – это тот период жизни, когда адмирал Кузнецов был на коне. Это было его время – время принятия опасных решений. Ему, молодому на тот момент человеку, было необходимо проявлять инициативу, свою личную волю и брать ответственность только на себя. Безусловно, это говорит о масштабе личности Кузнецова. Это кино не совсем про его героические подвиги, а про человека в условиях, когда его решения невольно делали его героем», – говорит Игорь Петренко.

Николай Герасимович Кузнецов (Петренко) — самый молодой в истории нашей страны народный комиссар, возглавивший Военно-морской флот СССР незадолго до начала Великой Отечественной войны. Молодому наркому предстоит противоборство с опытным и коварным противником - главнокомандующим флотом Германии Эрихом Рёдером. Непростая ситуация на фронте потребует от Кузнецова незамедлительного принятия рискованных и даже дерзких решений, от которых будет зависеть судьба многих сражений. Разногласия с Верховной Ставкой не помешают адмиралу проявить мужество и смелость в реализации своих замыслов на пути к Победе. В сериале также есть яркая любовная линия, раскрытая благодаря героиням Дарьи Урсуляк и Анастасии Микульчиной.

«Моя героиня – идеальный образ женщины. Мне кажется, это жена, о которой все мечтают. Я её очень хорошо понимаю, и для меня это своего рода терапия – прочувствовать всё то, что она переживает. То, как она себя ведёт и как умеет принимать, что должно, вызывает у меня огромное уважение. В ней столько терпения и любви! Вера обладает удивительным человеческим качеством – быть позади, но оказывать невероятную поддержку. Она очень тонко чувствует своего мужа, понимает, что ему нужно, где надо промолчать, а где – надавить и подтолкнуть. Но в основном она держит тылы», – отмечает Дарья Урсуляк.

Съёмки многосерийного фильма проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Кронштадте, Выборге и Новороссийске.
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Завершились съемки сериала «Адмирал Кузнецов» с Игорем Петренко в главной роли фотографии
Завершились съемки сериала «Адмирал Кузнецов» с Игорем Петренко в главной роли фотографии
Завершились съемки сериала «Адмирал Кузнецов» с Игорем Петренко в главной роли фотографии
Завершились съемки сериала «Адмирал Кузнецов» с Игорем Петренко в главной роли фотографии
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