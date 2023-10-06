Юлия Горохова встретит мужчину из своих снов

После аварии Анна начинает видеть странные сны, где она успешна и желанна, живет яркой и красивой жизнью с другим мужем. Сны кажутся настолько реальными, что влияют на ее настоящую жизнь.
Всё меняется, когда Аня встречает человека из своих снов. Она проводит расследование и выясняет, что у неё есть сестра-близнец Юля, которая недавно разбилась на вертолёте. Все считают Юлю погибшей, но не Аня. В компании спасателя Сергея, который может стать либо самой большой её любовью, либо самым большим разочарованием в жизни, девушка отправляется на поиски сестры и двоих мужчин, связанных с ней, в лес, над которым потерпел крушение вертолет. Анна даже не подозревает, что один из них – убийца.
«Сыграть близняшек – удивительный опыт! На первый взгляд, они совершенно разные, но такие одинаковые по своей природе. Абсолютно потерянные в прямом и переносном смысле, но бесстрашные, решительные и импульсивные. Аня – неуверенная, запутавшаяся в паутине обыденности, очень одинокая. А Юля, наоборот, –уверенная, счастливая женщина, точно знающая, что ей нужно от жизни. Или…это только иллюзия», – говорит Юлия Горохова.
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