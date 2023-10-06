Софья Митрофанова заняла должность председателя совета директоров «МТС Медиа»

Софья Митрофанова
избрана председателем совета директоров «МТС Медиа». Согласно пресс-службе компании МТС, ранее она была включена в состав совета в качестве независимого члена, где составила компанию другим независимым директорам — Сергею Титинкову
, Александру Плотникову
и Елене Бальмонт.
«Для меня большая честь работать вместе с профессиональной командой "МТС Медиа". Решение войти в совет директоров компании стало для меня ответственным шагом. "МТС Медиа" — это уникальный разносторонний проект, созданный совсем недавно, но уже продемонстрировавший впечатляющие результаты. Я рада объединить свои знания и опыт с экспертизой команды. Уверена, наше сотрудничество станет успешным, —
отметила Митрофанова.
Софья Митрофанова работает в медиаиндустрии более 15 лет. С 2006-го по 2011-й руководила российским офисом польской медиакомпании ITI Group, где под ее руководством был запущен первый киноканал на польском языке Woina I Pokoj, получивший престижную награду Hot Bird Award как лучший киноканал. С 2012-го по 2016-й была директором по продажам The Walt Disney CIS и отвечала за сделки с VOD в России и в странах бывшего СССР. Далее два года занимала пост директора по контенту видеосервиса «Иви», а с 2018-го по 2020-й работала генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Okko и директором по контенту группы компаний Rambler. С 2020-го по 2021-й была директором дирекции по коммуникациям холдинга «Газпром-медиа», а до недавнего времени возглавляла онлайн-кинотеатр Premier в качестве генерального директора.
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Софья Митрофанова: «Ни одна стратегия, придуманная на коленке и под воздействием негативных факторов, не может быть эффективной»
По словам генерального продюсера онлайн-кинотеатра Kion Игоря Мишина
, «реализация стратегии масштабирования медиабизнеса экосистемы МТС требует усиления команды, в первую очередь, за счет сильных специалистов с компетенцией в разных сегментах медиа, с опытом ведения сложных корпоративных процессов и эффективной работы по привлечению дополнительных ресурсов для стратегического развития. Пожелаем Софье удачи и успехов на этом трудном и интересном пути».
«МТС Медиа» является дочерней компанией МТС, в которую входят спутниковое и кабельное ТВ, IPTV и онлайн-кинотеатр KION, часть продуктовой экосистемы МТС. Kion включает в себя доступ к более 150 ТВ-каналам, тысячам фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов. Флагманским направлением платформы является линейка контента Kion Originals. Менее чем за три года работы платформы оригинальные проекты Kion получили более 35 российских и международных наград.
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