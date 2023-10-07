Миядзаки и Ко захватывают Америку: главные новости японской анимации за неделю

Спектакли по аниме становятся все ближе, не без помощи магического имени Хаяо Миядзаки
, разумеется: американская дистрибуционная компания GKIDS
объявила, что впервые в истории Северной Америки (sic!) театральную постановку «Унесенные призраками»
смогут посмотреть пользователи стриминг-сервисов (24 октября) и коллекционеры Blu-ray-дисков (14 ноября). Последние получат сразу две версии представления с разными труппами. Кстати, о Миядзаки: его последний (на сегодняшний день) хит «Мальчик и птица»
4 ноября посетит кинофестиваль в Майами, а в декабре начнет покарять широкий американский прокат (спасибо всё той же GKIDS). США вообще не может пожаловаться на недостаток аниме: Сигэто Кояма
, чардиз «Промара
» и конструктор меха
в «Милый во Франксе
», в ноябре устраивает выставку имени себя в нью-йоркской галерее NowHere.
Другая культовая меха
-франшиза, «Патлабор»
, вернется следующим летом: проект «Полиция будущего EZY
», продолжающий дело, начатое еще Мамору Осией
в далеком 1989-м, анонсировали шесть лет назад и только сейчас подтвердили серьезность намерений. Может вернуться и манга долгоиграющая «Охотник х Охотник»
, выходящая с 1998 года: Ёсихиро Тогаси
, автор популярной сёнэн
-франшизы, намекнул в твиттере на возобновление работы. Компания Noir Caeser Entertainment
в сотрудничестве со студией Tezuka Production краудфандингом собирают
деньги на переосмысление манги «Алебастр
» в более привычном для гайдзинов стиле. Тем временем Хадзимэ Исаяма
обрадовал фанатов «Атаки титанов»
долгожданным артбуком
на 200 страниц со всеми цветными иллюстрациями, выходившими в серии, а также 18-страничной мангой. Тем, кто оформит предзаказ, обещают памятные сувениры: шарф Микасы
и ключ от подвала
Эгеров. «Коронный бросок. Фильм»
и «Судзумэ»
номинированы на Премию киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона за «Лучший анимационный фильм
». «Семья шпиона»
показала опенинг второго сезона — ничего необычного, за исключением того, что его постановкой занимался лично Масааки Юаса
:
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о 43-й полнометражке
про Дораэмона
или возрождении
«Человека-мускула
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
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Главные аниме-премьеры осени
Глазами сыт не будешь, но студия Trigger
(«Убей или умри
», «Гридмен
») всё же предлагает посмотреть новый трейлер гурманского аниме «Подземелье вкусностей»
(у нас с русскими субтитрами, как и предыдущий
). Сериал продлится два кура с января по июнь 2024-го.
Во время очередного странствия по подземелью волшебница Фалин спасает отряд от красного дракона, телепортировав товарищей в безопасное место, но сама становится жертвой прожорливой рептилии. Её брат Лай Торден, заручившись поддержкой ближайших соратников, вновь спускается в катакомбы, однако у группы нет ни денег, ни провизии. Авантюристы решают употреблять в пищу убитых монстров, приготовленных новым членом команды — опытным кулинаром Сэнши. Теперь в меню: щупальца и хвост келпи, тушеные в ундине
; гигантские паразиты кракена на гриле; жаркое из большого скорпиона с ходячими грибами и другие деликатесы
.
Самоотверженную Фалин озвучит Саори Хаями
, чьим голосом говорит Йор Форджер
из «Семьи шпиона
» и Кира
из «Короля огненной охоты
»). Опенинг Sleep Walking Orchestra
для аниме записала альтернативная рок-группа Bump of Chicken
.
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Аппетитный исекай «Кулинарные скитания в параллельном мире»
Студия Bones
(«Моя геройская академия
», «Моб Психо 100
») экранизирует мангу «Патруль времени Бон
» легендарного Хироси Фудзимото
— одного из отцов «Дораэмона
», созданного с Мотоо Абико
под псевдонимом Фудзико Ф. Фудзио
. Выход сериала приурочен к 90-летнему юбилею автора и пополнит библиотеку Netflix
в 2024 году. Вот тизер.
История посвящена обычному ученику средней школы Бону Намихаре. Юноша встречает Рим Стим, офицера Патруля Времени, и вместе с командой агентов-путешественников отправляется в прошлое, чтобы спасать людей из разных эпох в разных точках Земли.
Режиссером заявлен Масахиро Андо
(«Азбука цветов
», эпизоды в «Стальном алхимике
»), а музыкальное сопровождение возложено на Митиру Осиму
(«Блюз машины времени о четырёх с половиной татами
», «Академия ведьмочек
»). Бона озвучит Акихиса Вакаяма
(Рюдзи Кандзаки из сериала «Добро пожаловать в класс превосходства
»), а сэйю Рим Стим — Ацуми Танэдзаки
(Сэрина Ёсида из «Опасности в моем сердце
», Лиза Кураки
из «Смертельной игры мёртвой горы
»).
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«Стальной Алхимик: Братство» — аниме от той же студии
Перевоплощение в аниме ждет и мангу Кэна Кавасаки
«Эй, Томбо!
». Премьера сериала от студии OLM
(«Необычное такси
», «У Коми проблемы с общением
») состоится весной 2024-го.
В результате несчастного случая Томбо теряет родителей и переезжает к деду на архипелаг Токара. На поле для гольфа, организованном островитянами, девочка виртуозно играет единственной клюшкой 3-айрон, оставшейся от отца. Однажды её природный талант к игре замечает бывший профессиональный гольфист Итигу Игараси, прибывший на Токара в поисках работы.
Спокон
«Эй, Томбо!», написанный Кэном Кавасаки и проиллюстрированный Ю Фурусавой
, выходит в журнале о гольфе Weekly Gold Digest
с 2014 года и на данный момент собран в 46 танкобонов.
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«Синяя тюрьма: Блю Лок» — футбол на выживание
Прокат полнометражного фильма «Кайна в Великом снежном море»
стартуе в кинотеатрах Японии уже 13 октября. Студия Polygon Pictures
(«Ронья, дочь разбойника
», «Полулюди
») выпустила специальный трейлер (предыдущие можно посмотреть тут
и тут
).
В двухминутном ролике кадры из фильма сопровождаются опенингом Gekkōyoku
(«Купание в лунном свете») в исполнении рок-дуэта Ёрусика
(«Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой
»).
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Самый уютный постапокалипсис у «Девушек в последнем путешествии»
Накануне премьеры второго сезона «Восхождения в тени!»
сотрудники студии Nexus
(«Комиксистки
», «Гранбелм
») выкатили финальный трейлер.
Старшеклассник Сид Кагэно мечтает стать могущественным, но в то же время не хочет привлекать к себе излишнего внимания. Он усердно тренируется, но понимает, что для достижения цели ему необходима магия. После гибели в автокатастрофе Сид удачно перерождается в волшебном мире и становится лидером тайной организации «Сад теней», которая борется с культистами.
Над проектом работали: режиссер Кадзуя Наканиси
(анимация в «Самурай Чамплу
»), сценарист Канъити Като
(«Черный клевер
», «Чистый звук
»), чардиз Макото Ино
(«Мастера меча онлайн
», «Когда плачут цикады
») и композитор Кэнъитиро Суэхиро
(«Убийца гоблинов
», «Перерождение дяди
»). Эндинг Polaris in the Night
споет коллектив Shadow Garden Numbers
, в состав которого входят сэйю Икуми Хасэгава
(Икуё Кита
из «Рок-тихони
»), Маая Утида
(Нора в «Фарсе из убийства девушки-нежити
»), Маю Минами (Юиша из «Вороны в гареме
») и Рёко Маэкава
(Ириша Плано из «Ведьмы с Меркурия
»).
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«Перерождение дяди» — исекай, который нельзя назвать просто «ещё одним»
Бонус
: 15-метровый воздушный шар в форме Манки Д. Луффи
, который можно будет наблюдать на традиционном нью-йоркском параде в День благодарения (23 ноября).
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