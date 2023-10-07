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Миядзаки и Ко захватывают Америку: главные новости японской анимации за неделю

7 октября
2023 год

Новости кино >>
7 октября 2023
Спектакли по аниме становятся все ближе, не без помощи магического имени Хаяо Миядзаки, разумеется: американская дистрибуционная компания GKIDS объявила, что впервые в истории Северной Америки (sic!) театральную постановку «Унесенные призраками» смогут посмотреть пользователи стриминг-сервисов (24 октября) и коллекционеры Blu-ray-дисков (14 ноября). Последние получат сразу две версии представления с разными труппами. Кстати, о Миядзаки: его последний (на сегодняшний день) хит «Мальчик и птица» 4 ноября посетит кинофестиваль в Майами, а в декабре начнет покарять широкий американский прокат (спасибо всё той же GKIDS). США вообще не может пожаловаться на недостаток аниме: Сигэто Кояма, чардиз «Промара» и конструктор меха в «Милый во Франксе», в ноябре устраивает выставку имени себя в нью-йоркской галерее NowHere.

Миядзаки и Ко захватывают Америку: главные новости японской анимации за неделю

Другая культовая меха-франшиза, «Патлабор», вернется следующим летом: проект «Полиция будущего EZY», продолжающий дело, начатое еще Мамору Осией в далеком 1989-м, анонсировали шесть лет назад и только сейчас подтвердили серьезность намерений. Может вернуться и манга долгоиграющая «Охотник х Охотник», выходящая с 1998 года: Ёсихиро Тогаси, автор популярной сёнэн-франшизы, намекнул в твиттере на возобновление работы. Компания Noir Caeser Entertainment в сотрудничестве со студией Tezuka Production краудфандингом собирают деньги на переосмысление манги «Алебастр» в более привычном для гайдзинов стиле. Тем временем Хадзимэ Исаяма обрадовал фанатов «Атаки титанов» долгожданным артбуком на 200 страниц со всеми цветными иллюстрациями, выходившими в серии, а также 18-страничной мангой. Тем, кто оформит предзаказ, обещают памятные сувениры: шарф Микасы и ключ от подвала Эгеров. «Коронный бросок. Фильм» и «Судзумэ» номинированы на Премию киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона за «Лучший анимационный фильм». «Семья шпиона» показала опенинг второго сезона — ничего необычного, за исключением того, что его постановкой занимался лично Масааки Юаса:



Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о 43-й полнометражке про Дораэмона или возрождении «Человека-мускула»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать Главные аниме-премьеры осени
Глазами сыт не будешь, но студия TriggerУбей или умри», «Гридмен») всё же предлагает посмотреть новый трейлер гурманского аниме «Подземелье вкусностей» (у нас с русскими субтитрами, как и предыдущий). Сериал продлится два кура с января по июнь 2024-го.


Во время очередного странствия по подземелью волшебница Фалин спасает отряд от красного дракона, телепортировав товарищей в безопасное место, но сама становится жертвой прожорливой рептилии. Её брат Лай Торден, заручившись поддержкой ближайших соратников, вновь спускается в катакомбы, однако у группы нет ни денег, ни провизии. Авантюристы решают употреблять в пищу убитых монстров, приготовленных новым членом команды — опытным кулинаром Сэнши. Теперь в меню: щупальца и хвост келпи, тушеные в ундине; гигантские паразиты кракена на гриле; жаркое из большого скорпиона с ходячими грибами и другие деликатесы.

Миядзаки и Ко захватывают Америку: главные новости японской анимации за неделю

Самоотверженную Фалин озвучит Саори Хаями, чьим голосом говорит Йор Форджер из «Семьи шпиона» и Кира из «Короля огненной охоты»). Опенинг Sleep Walking Orchestra для аниме записала альтернативная рок-группа Bump of Chicken.

Читать Аппетитный исекай «Кулинарные скитания в параллельном мире»
Студия BonesМоя геройская академия», «Моб Психо 100») экранизирует мангу «Патруль времени Бон» легендарного Хироси Фудзимото — одного из отцов «Дораэмона», созданного с Мотоо Абико под псевдонимом Фудзико Ф. Фудзио. Выход сериала приурочен к 90-летнему юбилею автора и пополнит библиотеку Netflix в 2024 году. Вот тизер.


История посвящена обычному ученику средней школы Бону Намихаре. Юноша встречает Рим Стим, офицера Патруля Времени, и вместе с командой агентов-путешественников отправляется в прошлое, чтобы спасать людей из разных эпох в разных точках Земли.

Миядзаки и Ко захватывают Америку: главные новости японской анимации за неделю

Режиссером заявлен Масахиро АндоАзбука цветов», эпизоды в «Стальном алхимике»), а музыкальное сопровождение возложено на Митиру ОсимуБлюз машины времени о четырёх с половиной татами», «Академия ведьмочек»). Бона озвучит Акихиса Вакаяма (Рюдзи Кандзаки из сериала «Добро пожаловать в класс превосходства»), а сэйю Рим Стим — Ацуми Танэдзаки (Сэрина Ёсида из «Опасности в моем сердце», Лиза Кураки из «Смертельной игры мёртвой горы»).

Читать «Стальной Алхимик: Братство» — аниме от той же студии
Перевоплощение в аниме ждет и мангу Кэна Кавасаки «Эй, Томбо!». Премьера сериала от студии OLM Необычное такси», «У Коми проблемы с общением») состоится весной 2024-го.


В результате несчастного случая Томбо теряет родителей и переезжает к деду на архипелаг Токара. На поле для гольфа, организованном островитянами, девочка виртуозно играет единственной клюшкой 3-айрон, оставшейся от отца. Однажды её природный талант к игре замечает бывший профессиональный гольфист Итигу Игараси, прибывший на Токара в поисках работы.

Миядзаки и Ко захватывают Америку: главные новости японской анимации за неделю

Спокон «Эй, Томбо!», написанный Кэном Кавасаки и проиллюстрированный Ю Фурусавой, выходит в журнале о гольфе Weekly Gold Digest с 2014 года и на данный момент собран в 46 танкобонов.

Читать «Синяя тюрьма: Блю Лок» — футбол на выживание
Прокат полнометражного фильма «Кайна в Великом снежном море» стартуе в кинотеатрах Японии уже 13 октября. Студия Polygon Pictures Ронья, дочь разбойника», «Полулюди») выпустила специальный трейлер (предыдущие можно посмотреть тут и тут).


В двухминутном ролике кадры из фильма сопровождаются опенингом Gekkōyoku («Купание в лунном свете») в исполнении рок-дуэта ЁрусикаСквозь слёзы я притворяюсь кошкой»).

Читать Самый уютный постапокалипсис у «Девушек в последнем путешествии»
Накануне премьеры второго сезона «Восхождения в тени!» сотрудники студии NexusКомиксистки», «Гранбелм») выкатили финальный трейлер.


Старшеклассник Сид Кагэно мечтает стать могущественным, но в то же время не хочет привлекать к себе излишнего внимания. Он усердно тренируется, но понимает, что для достижения цели ему необходима магия. После гибели в автокатастрофе Сид удачно перерождается в волшебном мире и становится лидером тайной организации «Сад теней», которая борется с культистами.

Миядзаки и Ко захватывают Америку: главные новости японской анимации за неделю

Над проектом работали: режиссер Кадзуя Наканиси (анимация в «Самурай Чамплу»), сценарист Канъити КатоЧерный клевер», «Чистый звук»), чардиз Макото ИноМастера меча онлайн», «Когда плачут цикады») и композитор Кэнъитиро СуэхироУбийца гоблинов», «Перерождение дяди»). Эндинг Polaris in the Night споет коллектив Shadow Garden Numbers, в состав которого входят сэйю Икуми Хасэгава (Икуё Кита из «Рок-тихони»), Маая Утида (Нора в «Фарсе из убийства девушки-нежити»), Маю Минами (Юиша из «Вороны в гареме») и Рёко Маэкава (Ириша Плано из «Ведьмы с Меркурия»).

Читать «Перерождение дяди» — исекай, который нельзя назвать просто «ещё одним»
Бонус: 15-метровый воздушный шар в форме Манки Д. Луффи, который можно будет наблюдать на традиционном нью-йоркском параде в День благодарения (23 ноября).

Миядзаки и Ко захватывают Америку: главные новости японской анимации за неделю

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Миядзаки и Ко захватывают Америку: главные новости японской анимации за неделю фотографии
Миядзаки и Ко захватывают Америку: главные новости японской анимации за неделю фотографии
Миядзаки и Ко захватывают Америку: главные новости японской анимации за неделю фотографии
Миядзаки и Ко захватывают Америку: главные новости японской анимации за неделю фотографии
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