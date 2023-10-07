Мелодрама Александра Мохова «Перезвоню позже» 9 октября продолжит линейку премьер «Сквозь слезы к счастью»

Премьерная линейка «Сквозь слезы к счастью» продолжится на «Dомашнем» 9 октября в 19:00 четырехсерийной мелодрамой
Александра Мохова
«
Перезвоню позже
» с
Еленой Дудиной
и
Максимом Линниковым
в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету хирург Нина, пережив тяжелый период депрессии из-за развода с мужем и гибели сына, по долгу службы посещает реабилитационный центр, где встречает своего одноклассника Романа – его старший брат Алексей получил инвалидность, спасая Рому. Казалось бы, надежд нет, но героиня находит способ лечения. Со временем оба брата влюбляются в женщину и делают ей предложение.
10 октября состоится премьера мини-сериала «
Без тебя мне жизни нет
», в котором сыграли
Мария Кононова
,
Алексей Суренский
и
Артём Покровский
. Это рассказ про директора детского дома Надежду, вынужденную разбираться с лишенной родительских прав Татьяной – она пытается выяснить адрес приемных родителей дочери.
Дарья Ленда
и
Владимир Колганов
11 октября в мелодраме «
Пока идут часы
» разыграют историю Раисы, узнавшей об измене мужа и о том, что ему нужна дорогостоящая операция. На следующий день зрительницы смогут увидеть мини-сериал «
Постучись в мою калитку
» с
Даной Абызовой
,
Софьей Ардовой
,
Петром Романовым
и Максимом Линниковым про Настю, купившую заброшенный домик в деревне после череды несчастий. Завершится неделя премьер 13 октября мелодрамой «
Мур-мур, Амур
» о
Евдокии Лаврухиной
, принявшей
Ивана Жидкова
за своего кота Черныша.
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