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Мелодрама Александра Мохова «Перезвоню позже» 9 октября продолжит линейку премьер «Сквозь слезы к счастью»

7 октября
2023 год

Новости кино >>
7 октября 2023
Премьерная линейка «Сквозь слезы к счастью» продолжится на «Dомашнем» 9 октября в 19:00 четырехсерийной мелодрамой Александра Мохова «Перезвоню позже» с Еленой Дудиной и Максимом Линниковым в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Перезвоню позже»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету хирург Нина, пережив тяжелый период депрессии из-за развода с мужем и гибели сына, по долгу службы посещает реабилитационный центр, где встречает своего одноклассника Романа – его старший брат Алексей получил инвалидность, спасая Рому. Казалось бы, надежд нет, но героиня находит способ лечения. Со временем оба брата влюбляются в женщину и делают ей предложение.

10 октября состоится премьера мини-сериала «Без тебя мне жизни нет», в котором сыграли Мария Кононова, Алексей Суренский и Артём Покровский. Это рассказ про директора детского дома Надежду, вынужденную разбираться с лишенной родительских прав Татьяной – она пытается выяснить адрес приемных родителей дочери. Дарья Ленда и Владимир Колганов 11 октября в мелодраме «Пока идут часы» разыграют историю Раисы, узнавшей об измене мужа и о том, что ему нужна дорогостоящая операция. На следующий день зрительницы смогут увидеть мини-сериал «Постучись в мою калитку» с Даной Абызовой, Софьей Ардовой, Петром Романовым и Максимом Линниковым про Настю, купившую заброшенный домик в деревне после череды несчастий. Завершится неделя премьер 13 октября мелодрамой «Мур-мур, Амур» о Евдокии Лаврухиной, принявшей Ивана Жидкова за своего кота Черныша.
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