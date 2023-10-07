Лучшим игровым фильмом фестиваля «Евразийский мост» признана «Тропа» Михаила Кулунакова

Подведены итоги Седьмого Международного кинофестиваля «Евразийский мост», проходившего с 2 по 6 октября в Ялте. Согласно пресс-службе смотра, победителем конкурса игрового кино стала «Тропа» Михаила Кулунакова, а лучшей документальной работой признана иранская картина Амирхуссейна Халилзаде «Матушка Махмал».
фото: пресс-служба фестиваля
Фильм Кулунакова рассказывает об отношениях живущей в долине семьи, где муж одержим идеей прорубить тропу через горы, а «Матушка Махмал» посвящена Махмал, которая живет в деревне, расположенной у подножья Загроских гор. Много лет назад она была вынуждена продать землю своего отца, которая была ей очень дорога, чтобы спасти своего сына от смерти.
Награду за лучшую режиссерскую работу вручили Ненаду Павловичу за сербскую игровую ленту «След зверя». Специального упоминания жюри удостоен «Туман» Наталии Гугуевой. Диплом жюри «За визуальное решение» достался «Аде» Станислава Светлова. В конкурсе неигрового кино специальным упоминанием жюри «За красоту и гармонию в кадре» огтмечена китайская лента «В храме Шаолинь». Диплом жюри «За раскрытие творчества Марлена Хуциева» получил режиссер картины «Киноязык эпохи: Марлен Хуциев» Андрей Истратов. Эта же лента стала обладателем специального диплома от Министерства культуры Республики Крым.
фото: пресс-служба фестиваля
Заместитель министра культуры Крыма Андрей Терещенко также вручил спецдиплом «За бережное изображение традиционной культуры» индийскому игровому фильму «Наш дом». Замглавы Администрации Ялты Жанна Кислица наградила специальным призом и дипломом Администрации города Ялты таиландскую документальную «Скалу». Специальный приз и диплом Администрации Ялты «За яркий портрет современного молодого поколения» присудили игровому «Флагу», созданному кинематографистами Франции, Палетины, Туниса, Катара и Саудовской Аравии.
Всего в конкурсной программе смотра было представлено по восемь игровых и документальных фильмов, а за пять дней зрителям показали более 30 картин из 17 стран. Помимо конкурсных показов в рамках фестиваля прошла ретроспектива к 100-летию Леонида Гайдая и была представлена внеконкурсная программа короткометражной анимации, созданной студентами ВГИКа. Фильмом закрытия кинофестиваля стала картина Баира Уладаева «Два капитана».
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