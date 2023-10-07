Лучшим игровым фильмом фестиваля «Евразийский мост» признана «Тропа» Михаила Кулунакова

что почитать?

Новые сезоны сериала будут выходить с 9 октября

Бондарчук в образе путешественника и рекордсмена Конюхова

«Повелитель ветра»: Два Федора и Оскар

Премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», затем сериал выйдет на телеканале «Россия»

Завершились съемки сериала «Адмирал Кузнецов» с Игорем Петренко в главной роли

Интервью

Валерия Астапова: «Я теперь лучше понимаю, что для спортсменов значит победа»

Ведущая шоу «Суперниндзя» – об отличиях нового сезона от предыдущего, мотивации участников и психологических приемах, которые помогают успокоить себя и окружающих