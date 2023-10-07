Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Лучшим игровым фильмом фестиваля «Евразийский мост» признана «Тропа» Михаила Кулунакова

7 октября
2023 год

Новости кино >>
7 октября 2023
Подведены итоги Седьмого Международного кинофестиваля «Евразийский мост», проходившего с 2 по 6 октября в Ялте. Согласно пресс-службе смотра, победителем конкурса игрового кино стала «Тропа» Михаила Кулунакова, а лучшей документальной работой признана иранская картина Амирхуссейна Халилзаде «Матушка Махмал».

Лучшим игровым фильмом фестиваля «Евразийский мост» признана «Тропа» Михаила Кулунакова
фото: пресс-служба фестиваля

Фильм Кулунакова рассказывает об отношениях живущей в долине семьи, где муж одержим идеей прорубить тропу через горы, а «Матушка Махмал» посвящена Махмал, которая живет в деревне, расположенной у подножья Загроских гор. Много лет назад она была вынуждена продать землю своего отца, которая была ей очень дорога, чтобы спасти своего сына от смерти.

Награду за лучшую режиссерскую работу вручили Ненаду Павловичу за сербскую игровую ленту «След зверя». Специального упоминания жюри удостоен «Туман» Наталии Гугуевой. Диплом жюри «За визуальное решение» достался «Аде» Станислава Светлова. В конкурсе неигрового кино специальным упоминанием жюри «За красоту и гармонию в кадре» огтмечена китайская лента «В храме Шаолинь». Диплом жюри «За раскрытие творчества Марлена Хуциева» получил режиссер картины «Киноязык эпохи: Марлен Хуциев» Андрей Истратов. Эта же лента стала обладателем специального диплома от Министерства культуры Республики Крым.

Лучшим игровым фильмом фестиваля «Евразийский мост» признана «Тропа» Михаила Кулунакова
фото: пресс-служба фестиваля

Заместитель министра культуры Крыма Андрей Терещенко также вручил спецдиплом «За бережное изображение традиционной культуры» индийскому игровому фильму «Наш дом». Замглавы Администрации Ялты Жанна Кислица наградила специальным призом и дипломом Администрации города Ялты таиландскую документальную «Скалу». Специальный приз и диплом Администрации Ялты «За яркий портрет современного молодого поколения» присудили игровому «Флагу», созданному кинематографистами Франции, Палетины, Туниса, Катара и Саудовской Аравии.

Всего в конкурсной программе смотра было представлено по восемь игровых и документальных фильмов, а за пять дней зрителям показали более 30 картин из 17 стран. Помимо конкурсных показов в рамках фестиваля прошла ретроспектива к 100-летию Леонида Гайдая и была представлена внеконкурсная программа короткометражной анимации, созданной студентами ВГИКа. Фильмом закрытия кинофестиваля стала картина Баира Уладаева «Два капитана».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Объявлена программа и состав жюри VII кинофестиваля «Евразийский мост»
Стартовали съемки подростковой драмы «Ада» Станислава Светлова, ученика Владимира Меньшова
персоны
Леонид ГайдайНаталия ГугуеваСтанислав СветловБаир УладаевМарлен Хуциев
фильмы
АдаДва капитанаТуман

фотографии >>
Лучшим игровым фильмом фестиваля «Евразийский мост» признана «Тропа» Михаила Кулунакова фотографии
Лучшим игровым фильмом фестиваля «Евразийский мост» признана «Тропа» Михаила Кулунакова фотографии
Лучшим игровым фильмом фестиваля «Евразийский мост» признана «Тропа» Михаила Кулунакова фотографии
Лучшим игровым фильмом фестиваля «Евразийский мост» признана «Тропа» Михаила Кулунакова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вячеслав Максаков
5 октября ушёл из жизни актёр, режиссёр Вячеслав Максаков.
Никита Островский
4 октября ушёл из жизни актёр Никита Островский.
Константин Лисовский
4 октября ушёл из жизни певец Константин Лисовский.
Марианна Факторович
3 октября ушла из жизни сценарист Марианна Факторович.
Регина Домбровская
С опозданием нам стало известно, что ушла из жизни актриса Регина Домбровская.

День рождения >>

Владимир Богданов
Дмитрий Гудочкин
Вячеслав Езепов
Досхан Жолжаксынов
Ростислав Катанский
Раиса Куркина
Дмитрий Орлов
Анатолий Руденко
Юрий Саранцев
Джо Армстронг
Дилан Бейкер
Санни Меллес
Омар Бенсон Миллер
Джун Эллисон
Аарон Эшмор
Шон Эшмор
все родившиеся 7 октября >>

Афиша кино >>

Повелитель ветра
биография, драма, приключения
Россия, 2023
Гардемарины 1787. Мир
исторический фильм, мелодрама, приключения
Россия, 2020
Пожары
драма, исторический фильм, экранизация
Канада, Франция, 2010
Алексей Балабанов. Послесловие…
Россия, 2023
Первая любовь
драма
Россия, 2023
30 ночей с бывшей
комедия, мелодрама
Аргентина, 2022
Грани любви
драма, комедия
Франция, 2022
Сестра, действуй!
комедия
Франция, 2022
Школа магических зверей. Тайна подземелья
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2022
Дом тысячи дверей
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2023
Дурные деньги
биография, драма, комедия
США, 2023
Капкан: Судная ночь
триллер
США, Франция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен