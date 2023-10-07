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Фильм Резо Гигинеишвили «Пациент № 1» удостоен приза Фонда Вернера Херцога

7 октября
2023 год

Новости кино >>
7 октября 2023
«Пациент № 1» Резо Гигинеишвили получил приз Фонда Вернера Херцога. После награждения мастер лично провел паблик-ток с российским режиссером, уточняет пресс-служба фильма.

Фильм Резо Гигинеишвили «Пациент № 1» удостоен приза Фонда Вернера Херцога
фото: пресс-служба фильма

Для Гигинеишвили «выбор такого мастера, как Вернер Херцог, значит очень много, так как его творчество всегда было бескомпромиссным и честным, точным и подлинным до документальности. Я всегда пытался учиться у него — как через кино искать правду, но при этом не обвинять людей, а видеть их пороки и пытаться понять, как формируются уродливые черты человеческой натуры».

Церемония вручения состоялась в мюнхенской Синематеке. Херцог рассказал аудитории, что впервые познакомился с творчеством Гигинеишвили на фестивале в Теллурайде, где в 2017 году участвовали «Заложники». В 2023-м в рамках Берлинского кинорынка мастер увидел «Пациента #1», после чего принял решение о присуждении награды.

Фильм Резо Гигинеишвили «Пациент № 1» удостоен приза Фонда Вернера Херцога
фото: пресс-служба фильма

«Как и предыдущая картина Резо "Заложники", его новый фильм "Пациент № 1" изучает коллапс советского периода. "Пациент № 1" – глубокая, основанная на исторических документах, картина. Мы в деталях видим закат жизни правителя империи, для которого его окружение инсценирует выборы и плетет вокруг его тела интриги, руководствуясь собственными интересами. Фильм Гигинеишвили в деталях показывает кризис единоличного правления. Его подход смелый и радикальный. Во время просмотра хочется то смеяться, то плакать, но не можешь ни того, ни другого. Для меня это картина новой формы, нового художественного мышления», — сказал Вернер Херцог, вручая награду.

Фонд занимается поддержкой новаторских работ кинематографистов со всего мира. Премия имени Вернера Херцога «за особые достижения в области инноваций, смелости и дальновидности» вручается ежегодно с 2016 года. Ее лауреатом может стать как фильм, так и режиссер, сценарист, актер и любой другой человек, работающий в искусстве кино. Ранее награды удостаивались режиссеры Асгар Фархади, Хлоя Чжао, Наталья Ефимкина, Хьюберт Заупер и композитор Эрнст Рейзигер.

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обсуждение >>
№ 2
Rimma (Гибралтар)   7.10.2023 - 17:06
О! Очередного отъезжанта пиарят. На этот раз - грузинского шурина Моти Гонопольского. С фильмой на заезженную тему. На которой даже ленивые уже много лет назад оттоптались. Не иначе, имеет место быть... читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   7.10.2023 - 15:58
Уверена, кино хорошее. Хотелось чтобы оно реально показало события того периода, как про это говорит автор. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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фильмы
ЗаложникиПациент № 1

фотографии >>
Фильм Резо Гигинеишвили «Пациент № 1» удостоен приза Фонда Вернера Херцога фотографии
Фильм Резо Гигинеишвили «Пациент № 1» удостоен приза Фонда Вернера Херцога фотографии
Фильм Резо Гигинеишвили «Пациент № 1» удостоен приза Фонда Вернера Херцога фотографии
Фильм Резо Гигинеишвили «Пациент № 1» удостоен приза Фонда Вернера Херцога фотографии
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