Вселенная игры Cyberpunk 2077 обретет киноверсию

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После награждения мастер лично провел паблик-ток с режиссером картины

7 октября

Миядзаки и Ко захватывают Америку: главные новости японской анимации за неделю

Деликатесы из чудищ, сюрприз для фанатов титанов, путешествия во времени и шпионская семья