Вселенная игры Cyberpunk 2077 обретет киноверсию

Нашумевшую видеоигру Cyberpunk 2077 адаптируют для фильма или сериала с живыми актерами. Об этом сообщается
на сайте студии-разработчика CD Projekt RED.
Создателям ролевого шутера поможет с идеей экранизации медиакомпания Anonymous Content, причастная к появлянию на свет популярных сериалов «Настоящий детектив
», «Мистер Робот
» и «Выжившего
» с Леонардо ДиКаприо
. Проект находится на ранней стадии разразработки, и в настоящий момент ведутся поиски сценариста. Зрителям и геймерам обещают абсолютно новую историю во вселенной игры, не связанную с Ви и Джонни Сильверхэндом, сыгранным Киану Ривзом
.
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«Киберпанк: Бегущие по краю»: Нейромантика и киберпсихоз
Для CD Projekt RED это буджет уже вторая экранизация Cyberpunk 2077 после аниме-сериала «Киберпанк: Бегущие по краю
», вышедшего на Netflix в сентябре 2022 года.
Что касается самого оригинала, то 26 сентября к нему вышло масштабное дополнение Phantom Liberty с Идрисом Эльбой
, которое поставило точку в развитии игры, если не считать патчей. CD Projekt RED уже приступила к разработке сиквела, известного под кодовым названием Orion, а также сосредоточила свое внимание на следующем «Ведьмаке
», который, как и история Геральта, будет представлять собой трилогию.
Ну а мы в ожидании новостей про грядущую киноверсию Cyberpunk 2077 можем пока порадоваться успехам российских актеров дубляжа, подаривших свой голос женской и мужской версии протагониста Ви. Юлия Горохова
недавно сыграла две роли в мелодраме «Мы эхо друг друга
», а Егору Васильеву предстоят
съемки в военном кино.
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