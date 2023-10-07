Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Вселенная игры Cyberpunk 2077 обретет киноверсию

7 октября
2023 год

Новости кино >>
7 октября 2023
Нашумевшую видеоигру Cyberpunk 2077 адаптируют для фильма или сериала с живыми актерами. Об этом сообщается на сайте студии-разработчика CD Projekt RED.


Создателям ролевого шутера поможет с идеей экранизации медиакомпания Anonymous Content, причастная к появлянию на свет популярных сериалов «Настоящий детектив», «Мистер Робот» и «Выжившего» с Леонардо ДиКаприо. Проект находится на ранней стадии разразработки, и в настоящий момент ведутся поиски сценариста. Зрителям и геймерам обещают абсолютно новую историю во вселенной игры, не связанную с Ви и Джонни Сильверхэндом, сыгранным Киану Ривзом.

Читать рецензию «Киберпанк: Бегущие по краю»: Нейромантика и киберпсихоз

Для CD Projekt RED это буджет уже вторая экранизация Cyberpunk 2077 после аниме-сериала «Киберпанк: Бегущие по краю», вышедшего на Netflix в сентябре 2022 года.



Что касается самого оригинала, то 26 сентября к нему вышло масштабное дополнение Phantom Liberty с Идрисом Эльбой, которое поставило точку в развитии игры, если не считать патчей. CD Projekt RED уже приступила к разработке сиквела, известного под кодовым названием Orion, а также сосредоточила свое внимание на следующем «Ведьмаке», который, как и история Геральта, будет представлять собой трилогию.

Ну а мы в ожидании новостей про грядущую киноверсию Cyberpunk 2077 можем пока порадоваться успехам российских актеров дубляжа, подаривших свой голос женской и мужской версии протагониста Ви. Юлия Горохова недавно сыграла две роли в мелодраме «Мы эхо друг друга», а Егору Васильеву предстоят съемки в военном кино.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Юлия Горохова встретит мужчину из своих снов
Идрис Эльба встретится с Киану Ривзом в дополнении к шутеру Cyberpunk 2077
Хром, плоть и неон в энергичном трейлере «Киберпанк: Бегущие по краю»
Cyberpunk 2077: Киану Ривз вернулся в мир киберпанка
Поиск по меткам
игры
персоны
Егор ВасильевЮлия ГороховаЛеонардо ДиКаприоКиану РивзИдрис Эльба
фильмы
ВедьмакВедьмакВедьмак: Кошмар волкаВедьмак: ПроисхождениеВыжившийКиберпанк: Бегущие по краюМистер РоботМы эхо друг другаНастоящий детектив

фотографии >>
Вселенная игры Cyberpunk 2077 обретет киноверсию фотографии
Вселенная игры Cyberpunk 2077 обретет киноверсию фотографии
Вселенная игры Cyberpunk 2077 обретет киноверсию фотографии
Вселенная игры Cyberpunk 2077 обретет киноверсию фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вячеслав Максаков
5 октября ушёл из жизни актёр, режиссёр Вячеслав Максаков.
Никита Островский
4 октября ушёл из жизни актёр Никита Островский.
Константин Лисовский
4 октября ушёл из жизни певец Константин Лисовский.
Марианна Факторович
3 октября ушла из жизни сценарист Марианна Факторович.
Регина Домбровская
С опозданием нам стало известно, что ушла из жизни актриса Регина Домбровская.

День рождения >>

Владимир Богданов
Дмитрий Гудочкин
Вячеслав Езепов
Досхан Жолжаксынов
Ростислав Катанский
Раиса Куркина
Дмитрий Орлов
Анатолий Руденко
Юрий Саранцев
Джо Армстронг
Санни Меллес
Омар Бенсон Миллер
Рышард Петруский
Джун Эллисон
Аарон Эшмор
Шон Эшмор
все родившиеся 7 октября >>

Афиша кино >>

Повелитель ветра
биография, драма, приключения
Россия, 2023
Гардемарины 1787. Мир
исторический фильм, мелодрама, приключения
Россия, 2020
Пожары
драма, исторический фильм, экранизация
Канада, Франция, 2010
Алексей Балабанов. Послесловие…
Россия, 2023
Первая любовь
драма
Россия, 2023
30 ночей с бывшей
комедия, мелодрама
Аргентина, 2022
Грани любви
драма, комедия
Франция, 2022
Сестра, действуй!
комедия
Франция, 2022
Школа магических зверей. Тайна подземелья
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2022
Дом тысячи дверей
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2023
Дурные деньги
биография, драма, комедия
США, 2023
Капкан: Судная ночь
триллер
США, Франция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram