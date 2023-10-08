Софии Хандамировой приснилась альтернативная жизнь с Александром Василевским

По сюжету успешный риелтор Софья увлечена романом со своим боссом, который недавно сделал ей предложение. Со стороны кажется, ее жизнь мчится по лестнице вверх, но девушка понимает, что она не очень счастлива. На приеме у психотерапевта она вспоминает свою первую любовь Костю, от которого отказалась, чтобы уехать в большой город и построить карьеру. Расстроенная Соня садится за руль, не справляется с управлением и попадает в аварию. Находясь в коме, она проживает альтернативную жизнь – просыпается в постели с Костей, а в спальню забегают двое маленьких детей, которые называют ее мамой. Спустя время героиня приходит в себя и понимает, что три дня, проведенные с «семьей», перевернули ее сознание. Она решает разыскать Константина и отправляется в свой родной город, где узнает, что Костя живет в статусе отца-одиночки, воспитывая двоих детей. Софья потрясена – дети Константина как две капли воды похожи на детей из сна. По счастливому стечению обстоятельств ему требуется няня, и Соня появляется на пороге его дома спустя 12 лет после расставания.
«Вряд ли я поступила так же, как героиня. Считаю, что нужно жить настоящим и думать о будущем, а не находить успокоение в прошлом. В конечном счете, Софья просто хочет быть счастливой, а счастье не зависит от количества денег и успешности. Самое сложное — понять, что для тебя действительно важно», — считает София Хандамирова.
«Все 12 лет разлуки с Софьей мой персонаж Константин никогда не переставал ее любить. И никак не ожидал, что судьба снова сведет их вместе. Наверное, главный посыл проекта в том, что даже в меркантильном и бесчувственном мире все-таки есть место для искренних чувств», — говорит Александр Василевский.
обсуждение >>