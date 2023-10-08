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Исполнилось 80 лет Чеви Чейзу

8 октября
2023 год

Новости кино >>
8 октября 2023

Сегодня, 8 октября, исполнилось 80 лет популярному американскому актеру, комику, сценаристу и продюсеру Чеви Чейзу.

Исполнилось 80 лет Чеви Чейзу
фото: mentalfloss.com

Корнелиус Крейн Чейз родился 8 октября 1943 года в Вудстоке (штат Нью-Йорк) в семье книжного редактора. Внук вице-адмирала ВМС США и участника обеих мировых войн Майлза Браунинга, награжденного Серебряной звездой. В юности пробовал себя в музыке — был участником групп Chamaeleon Church и The Leather Canary, играл на ударных и клавишных. Его путь к славе был тернист. Успел поработать таксистом, водителем грузовика, курьером, официантом, строительным рабочим, инженером по звуку, менеджером в супермаркете и продавцом в винном магазине.

Дебютировал в кино в 25 лет в качестве пешехода в короткометражке «Гулять... не гулять», вышедшей в 1968-м. Снимается преимущественно в эксцентрических комедиях, а пик его популярности пришелся на 1980-1990-е. Запомнился образами, созданными в дилогии «Флетч», комедийной киносерии «Каникулы», сериале «Сообщество» и фильмах «О, божественный пес!», «Грязная игра», «Сделка века», «Забавная ферма», «Шпионы, как мы», «Три амиго!», «Отвали!», «Исповедь невидимки», «Герой», «Последний герой», «Очень плохие мамочки», Машина времени в джакузи и «Кто в доме хозяин». Неоднократно участвовал в шоу «Субботним вечером в прямом эфире», за что дважды был удостоен премии «Эмми». Подарил свой голос ряду анимационных персонажей. Всего на счету мастера комедии более 100 ролей в кино и на телевидении.

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Звезда Чеви Чейза появилась на Голливудской «Аллее славы» в 1993-м. Был женат на актрисе Жаклин Карлин. Одна из его трех дочерей — Кэйли Чейз — пошла по стопам отца, став актрисой, сценаристкой и продюсером.
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