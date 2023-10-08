Исполнилось 80 лет Чеви Чейзу

Сегодня, 8 октября, исполнилось 80 лет популярному американскому актеру, комику, сценаристу и продюсеру Чеви Чейзу
.
Корнелиус Крейн Чейз
родился 8 октября 1943 года в Вудстоке (штат Нью-Йорк) в семье книжного редактора. Внук вице-адмирала ВМС США и участника обеих мировых войн Майлза Браунинга, награжденного Серебряной звездой. В юности пробовал себя в музыке — был участником групп Chamaeleon Church и The Leather Canary, играл на ударных и клавишных. Его путь к славе был тернист. Успел поработать таксистом, водителем грузовика, курьером, официантом, строительным рабочим, инженером по звуку, менеджером в супермаркете и продавцом в винном магазине.
Дебютировал в кино в 25 лет в качестве пешехода в короткометражке «Гулять... не гулять», вышедшей в 1968-м. Снимается преимущественно в эксцентрических комедиях, а пик его популярности пришелся на 1980-1990-е. Запомнился образами, созданными в дилогии «Флетч
», комедийной киносерии «Каникулы
», сериале «Сообщество
» и фильмах «О, божественный пес!
», «Грязная игра
», «Сделка века
», «Забавная ферма
», «Шпионы, как мы
», «Три амиго!
», «Отвали!
», «Исповедь невидимки
», «Герой
», «Последний герой
», «Очень плохие мамочки
», Машина времени в джакузи
и «Кто в доме хозяин». Неоднократно участвовал в шоу «Субботним вечером в прямом эфире», за что дважды был удостоен премии «Эмми». Подарил свой голос ряду анимационных персонажей. Всего на счету мастера комедии более 100 ролей в кино и на телевидении.
Читать
Надежды маленький оркестрик: сериалы, которые помогут укрепить командный дух
Звезда Чеви Чейза появилась на Голливудской «Аллее славы» в 1993-м. Был женат на актрисе Жаклин Карлин. Одна из его трех дочерей — Кэйли Чейз — пошла по стопам отца, став актрисой, сценаристкой и продюсером.
обсуждение >>