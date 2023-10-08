В Голливуде вернулись к идее экранизации «Алхимика» Паоло Коэльо

«Алхимик» Паоло Коэльо все-таки получит экранизацию, уверяет THR
.
После двух десятилетий остановок и стартов — от Warner Bros. до The Weinstein Co. и Westbrook Studios — за адаптацию мирового бестселлера, впервые изданного в 1988 году, взялись студии Legendary и TriStar. Сценаристом будущего фильма назначен автор «Энолы Холмс
» Джек Торн
.
Роман, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса в качестве наиболее переведенного произведения ныне живущего автора, рассказывает о молодом испанском пастухе, который осуществляет свою мечту, отправившись на поиски спрятанного сокровища в пирамидах Египта.
В течение более 15 лет «Алхимика» планировал экранизировать Лоуренс Фишбёрн
, а Идрис Эльба
даже был утвержден на главную роль, однако им не удалось реализовать задуманное. После них к адаптаци некоторое время присматривались Уилл
и Джада Пинкетт Смиты
, но и они не добрались до старта производства.
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