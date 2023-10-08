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В Голливуде вернулись к идее экранизации «Алхимика» Паоло Коэльо

8 октября
2023 год

Новости кино >>
8 октября 2023
«Алхимик» Паоло Коэльо все-таки получит экранизацию, уверяет THR.

После двух десятилетий остановок и стартов — от Warner Bros. до The Weinstein Co. и Westbrook Studios — за адаптацию мирового бестселлера, впервые изданного в 1988 году, взялись студии Legendary и TriStar. Сценаристом будущего фильма назначен автор «Энолы Холмс» Джек Торн.

В Голливуде вернулись к идее экранизации «Алхимика» Паоло Коэльо
фото: deadline.com

Роман, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса в качестве наиболее переведенного произведения ныне живущего автора, рассказывает о молодом испанском пастухе, который осуществляет свою мечту, отправившись на поиски спрятанного сокровища в пирамидах Египта.

В течение более 15 лет «Алхимика» планировал экранизировать Лоуренс Фишбёрн, а Идрис Эльба даже был утвержден на главную роль, однако им не удалось реализовать задуманное. После них к адаптаци некоторое время присматривались Уилл и Джада Пинкетт Смиты, но и они не добрались до старта производства.
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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   8.10.2023 - 17:36
Фильм нельзя не в коем случае испортить. Снять с бюджетом и хорошими актерами, в классическом виде. Беречь стоит и от Андреасянов, а то, мало ли что. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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