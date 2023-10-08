Съемки «Франкенштейна» Гильермо Дель Торо стартуют зимой

Гильермо Дель Торо
приступит к съемкам экранизации романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» а феврале 2024 года. Об этом режиссер сообщил Collider
.
«Это фильм, который я хотел снять на протяжении 50 лет, с того момента, как впервые увидел "Франкенштейна". На меня снизошло озарение, и, по сути, это фильм, который потребовал большого роста и ресурсов, без которых я бы не справился десять лет назад. Теперь я достаточно храбрый, или сумасшедший, или что-то в этом роде, и мы с этим справимся», —
цитирует портал Дель Торо.
Экранизацию классического произведения 1818 года украсят собой Оскар Айзек
, Эндрю Гарфилд
, Миа Гот
и Кристоф Вальц
, а выйдет она на стриминговом сервисе Netflix.
Читать
«Живи, монстр, живи!»: 53 киновоплощения Прометея Мэри Шелли
О планах Дель Торо снять новую версию «Франкенштейна» стало известно
еще летом 2013-го, тогда главная роль была закреплена за Бенедиктом Камбербэтчем
.
обсуждение >>