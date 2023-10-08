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Съемки «Франкенштейна» Гильермо Дель Торо стартуют зимой

8 октября
2023 год

Новости кино >>
8 октября 2023
Гильермо Дель Торо приступит к съемкам экранизации романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» а феврале 2024 года. Об этом режиссер сообщил Collider.


«Это фильм, который я хотел снять на протяжении 50 лет, с того момента, как впервые увидел "Франкенштейна". На меня снизошло озарение, и, по сути, это фильм, который потребовал большого роста и ресурсов, без которых я бы не справился десять лет назад. Теперь я достаточно храбрый, или сумасшедший, или что-то в этом роде, и мы с этим справимся», — цитирует портал Дель Торо.

Экранизацию классического произведения 1818 года украсят собой Оскар Айзек, Эндрю Гарфилд, Миа Гот и Кристоф Вальц, а выйдет она на стриминговом сервисе Netflix.

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О планах Дель Торо снять новую версию «Франкенштейна» стало известно еще летом 2013-го, тогда главная роль была закреплена за Бенедиктом Камбербэтчем.
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№ 1
Angelika77   8.10.2023 - 17:31
Гоу снимать. Вроде все забастовки ушли в историю, надо браться за работу. Обязательно буду смотреть. читать далее>>
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