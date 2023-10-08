Российские фильмы «Крецул», «Блажь» и «Клетка ищет птицу» вошли в конкурс Международного кинофестиваля в Сан-Паулу

На победу в конкурсе в этом году претендуют 117 первых и вторых полнометражных работ режиссеров со всего мира. Сначала своих фаворитов (обычно это 10-12 фильмов) выберут зрители, а затем их оценит жюри. В него вошли бразильская актриса, продюсер и режиссер Барбара Пас, директор Берлинале Мариетте Риссенбек, художник, режиссер и писатель Гвинеи-Бисау Велкет Бунге, сербский кинематографист Эмир Кустурица, итальянская режиссер, продюсер, вдова Микеланджело Антониони, которому посвящен нынешний фестиваль, Энрика Антониони.
Премьера фильма «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой о жизни чеченских девушек состоялась на Берлинском кинофестивале, в российский прокат лента выходит 12 октября. Картину Ильи Поволоцкого «Блажь» о взаимоотношениях отца и дочери, колесящих по стране в автодоме с передвижным кинотеатром, впервые показали в каннском «Двухнедельнике режиссеров». Премьера ленты Александры Лихачевой «Крецул», основанной на реальной истории дзюдоиста, чемпиона Паралимпийских игр Олега Крецула (в фильме его сыграл Никита Волков) и его друга и тренера Виталия Глигора (Сергей Волков), состоялась в рамках российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче».
Международный кинофестиваль в Сан-Паулу, который так же, как и Венецию, называют Мостра, был основан в 1977 году как юбилейное мероприятие местного художественного музея. Однако за короткое время смотр стал одним из ключевых для Бразилии – в том числе и потому, что решение о призах на нем принимали зрители. Эта традиция у фестиваля сохранилась до сих пор, но теперь кроме зрителей свои призы вручают и жюри, и кинокритики. Последние могут выбирать победителя не только из секции «Новые режиссеры», но и из программы «Международная перспектива», где представлены лучшие на взгляд отборщиков фестиваля картины, уже принимавшие участие и даже отмеченные призами на других смотрах. В этой секции в этом году участвует фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Молодость», а в предыдущие годы призы критиков получали российские картины «Левиафан» Андрея Звягинцева и «В субботу» Александра Миндадзе.
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