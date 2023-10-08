Российские фильмы «Крецул», «Блажь» и «Клетка ищет птицу» вошли в конкурс Международного кинофестиваля в Сан-Паулу

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«Телохранитель киллера»: Два дебила – это сила

Новости кино

Софья Лебедева и Владислав Ценев присоединились к «Медиатору»

Третий сезон сериала выйдет в следующем году в онлайн-кинотеатре START и на Кинопоиске