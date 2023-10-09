Ни года без самоИронии: Тимур Батрутдинов перевоплотился в Ивана Грозного и Буншу

Авторы прошлогодней «СамоИронии Судьбы», выходившей в новогодний эфир телеканала ТНТ, приступили к съемкам нового музыкального телефильма «Иван Васильевич меняет всё!», сообщает пресс-служба ТНТ.
фото: Пресс-служба канала ТНТ
«В прошлом году о нашей «СамоИронии…» не говорил только ленивый. Сбавлять планку мы не собираемся, только повышать. Команда авторов готовит ещё более смелые эксперименты, многие из которых вас приятно удивят, а какие-то даже шокируют. И даже если вам кажется, что вы хорошо знаете нас и чего от нас ждать, то просто поверьте мне и включите ТНТ 31 декабря. С этого аттракциона вам не захочется сходить», – говорит генеральный продюсер фильма Тина Канделаки.
«Мы делаем новогодний музыкальный телефильм. Это ни в коем случае не ремейк. Я с детства фанат фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и трилогии «Назад в будущее». Легендарная кинофантастика! Целую каждый кадр. Поэтому архиважно – не переснять известное кино с другим актерами, а взять знакомый сюжет и погрузить телезрителей в теплую новогоднюю атмосферу. Наш подход ближе к театру, где разные режиссёры делятся своим видением «Вишнёвого сада». Ну, или параллельная Вселенная», – отмечает Семичев.
Основная история закручивается вокруг царя Ивана Грозного, которого Шурик пытается вернуть домой с помощью машины времени. Но коварный VPN, на котором работает чудо-машина, будет постоянно ломаться и перемещать героев в разные страны и времена, где они случайно или намеренно будут менять прошлое. Кроме того, оригинальный сюжет на основе культовой комедии свяжут отсылки на эпизоды из советских фильмов, современных сериалов и музыкальных клипов.
«Для меня большая честь примерить на себя образ персонажа, которого все знают до мельчайших деталей. Наверное, мне досталась самая сложная задача, так как из всего актерского ансамбля, я меньше всего похож на своего персонажа. Я постарался перенять органику Александра Демьяненко и привнес немного от себя. Это интересное приключение в моей карьере, я наслаждаюсь», – утверждает Карибидис.
Новогодний фильм «Иван Васильевич меняет всё!» покажут вечером 31 декабря.
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