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Ни года без самоИронии: Тимур Батрутдинов перевоплотился в Ивана Грозного и Буншу

9 октября
2023 год

Новости кино >>
9 октября 2023
Авторы прошлогодней «СамоИронии Судьбы», выходившей в новогодний эфир телеканала ТНТ, приступили к съемкам нового музыкального телефильма «Иван Васильевич меняет всё!», сообщает пресс-служба ТНТ.

Ни года без самоИронии: Тимур Батрутдинов перевоплотился в Ивана Грозного и Буншу
фото: Пресс-служба канала ТНТ

«В прошлом году о нашей «СамоИронии…» не говорил только ленивый. Сбавлять планку мы не собираемся, только повышать. Команда авторов готовит ещё более смелые эксперименты, многие из которых вас приятно удивят, а какие-то даже шокируют. И даже если вам кажется, что вы хорошо знаете нас и чего от нас ждать, то просто поверьте мне и включите ТНТ 31 декабря. С этого аттракциона вам не захочется сходить», – говорит генеральный продюсер фильма Тина Канделаки.

Над проектом, основанном на комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», работают креативные продюсеры Андрей Шелков, Максим Ткаченко и режиссеры Миша Семичев и Роман Ким.

«Мы делаем новогодний музыкальный телефильм. Это ни в коем случае не ремейк. Я с детства фанат фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и трилогии «Назад в будущее». Легендарная кинофантастика! Целую каждый кадр. Поэтому архиважно – не переснять известное кино с другим актерами, а взять знакомый сюжет и погрузить телезрителей в теплую новогоднюю атмосферу. Наш подход ближе к театру, где разные режиссёры делятся своим видением «Вишнёвого сада». Ну, или параллельная Вселенная», – отмечает Семичев.

Основная история закручивается вокруг царя Ивана Грозного, которого Шурик пытается вернуть домой с помощью машины времени. Но коварный VPN, на котором работает чудо-машина, будет постоянно ломаться и перемещать героев в разные страны и времена, где они случайно или намеренно будут менять прошлое. Кроме того, оригинальный сюжет на основе культовой комедии свяжут отсылки на эпизоды из советских фильмов, современных сериалов и музыкальных клипов.

Царя Ивана Грозного и управдома Буншу сыграет Тимур Батрутдинов, в роли афериста Жоржа Милославского выступит Максим Лагашкин, а образ Шурика на экране воплотит Демис Карибидис.

«Для меня большая честь примерить на себя образ персонажа, которого все знают до мельчайших деталей. Наверное, мне досталась самая сложная задача, так как из всего актерского ансамбля, я меньше всего похож на своего персонажа. Я постарался перенять органику Александра Демьяненко и привнес немного от себя. Это интересное приключение в моей карьере, я наслаждаюсь», – утверждает Карибидис.

Новогодний фильм «Иван Васильевич меняет всё!» покажут вечером 31 декабря.
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фильмы
Иван Васильевич меняет профессиюСамоИрония судьбы!

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Ни года без самоИронии: Тимур Батрутдинов перевоплотился в Ивана Грозного и Буншу фотографии
Ни года без самоИронии: Тимур Батрутдинов перевоплотился в Ивана Грозного и Буншу фотографии
Ни года без самоИронии: Тимур Батрутдинов перевоплотился в Ивана Грозного и Буншу фотографии
Ни года без самоИронии: Тимур Батрутдинов перевоплотился в Ивана Грозного и Буншу фотографии
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