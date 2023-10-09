Инга Оболдина снимет порчу с Михаила Кремера 23 октября

Полицейский Артём Быстров (Михаил Кремер) – холостяк и классический волк-одиночка, который давно вышел из-под родительской гиперопеки. Для него главные цели в жизни – независимость и раскрытие преступлений. Он расследует запутанные преступления, полагаясь на логику и улики, а не на интуицию, а в свободное время охотно пускает женщин в кровать, но не в сердце. Неожиданно к нему из провинции приезжает мама Татьяна (Инга Оболдина), которая зарабатывает на жизнь гаданиями и снятием порчи. На месте реального убийства у женщины проявляется настоящий дар, который помогает раскрывать даже самые безнадёжные дела. С тех пор она регулярно приходит сыну на выручку – чаще всего вопреки его желанию. Смогут ли ужиться под одной крышей два настолько непохожих человека и к чему приведёт внезапный симбиоз эзотерики и холодного рассудка?
«Нам всем повезло с материалом. Вся команда драматургов потрясающая, они пишут на едином дыхании. И если говорить о мистическом стечении обстоятельств, то это именно оно, потому что все мы сошлись вдруг как-то в одном пункте, на одной теме. Мне нравится ещё, что мистика тут – как обстоятельства, а по мысли и по смыслу эта история очень житейская и очень узнаваемая. Это история похода матери к сыну, а сына к матери», – отмечает Инга Оболдина.
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