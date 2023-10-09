Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Инга Оболдина снимет порчу с Михаила Кремера 23 октября

9 октября
2023 год

Новости кино >>
9 октября 2023

Сериал «Стой! Не то мама будет гадать» с Михаилом Кремером и Ингой Оболдиной в главных ролях выйдет в эфире ТВ-3 23 октября, сообщает пресс-служба канала.

Инга Оболдина снимет порчу с Михаила Кремера 23 октября
фото: Превсс-служба канала ТВ-3

Полицейский Артём Быстров (Михаил Кремер) – холостяк и классический волк-одиночка, который давно вышел из-под родительской гиперопеки. Для него главные цели в жизни – независимость и раскрытие преступлений. Он расследует запутанные преступления, полагаясь на логику и улики, а не на интуицию, а в свободное время охотно пускает женщин в кровать, но не в сердце. Неожиданно к нему из провинции приезжает мама Татьяна (Инга Оболдина), которая зарабатывает на жизнь гаданиями и снятием порчи. На месте реального убийства у женщины проявляется настоящий дар, который помогает раскрывать даже самые безнадёжные дела. С тех пор она регулярно приходит сыну на выручку – чаще всего вопреки его желанию. Смогут ли ужиться под одной крышей два настолько непохожих человека и к чему приведёт внезапный симбиоз эзотерики и холодного рассудка?

«Нам всем повезло с материалом. Вся команда драматургов потрясающая, они пишут на едином дыхании. И если говорить о мистическом стечении обстоятельств, то это именно оно, потому что все мы сошлись вдруг как-то в одном пункте, на одной теме. Мне нравится ещё, что мистика тут – как обстоятельства, а по мысли и по смыслу эта история очень житейская и очень узнаваемая. Это история похода матери к сыну, а сына к матери», – отмечает Инга Оболдина.

Роль бывшей жены и коллеги Быстрова досталась Кристине Убелс, а криминалиста Софию сыграла Нино Нинидзе. За режиссуру сериала отвечает Гузэль Киреева, которая снимала такие хиты, как «Глухарь», «Напарницы», «Мама», сценарий написали Евгения Богомякова, Валерия Задереева, Анастасия Зарубеева, Марина Шихалеева, Елена Гершанова, Иван Филиппов, Павел Кантышев.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
ДетективКомедиямистикаРоссийские сериалыТВ-3
персоны
Евгения БогомяковаЕлена ГершановаВалерия ЗадерееваАнастасия ЗарубееваПавел КантышевГузэль КирееваМихаил КремерНино НинидзеИнга ОболдинаКристина УбелсИван ФилипповМарина Шихалеева
фильмы
ГлухарьМамаНапарницыСтой! Не то мама будет гадать

фотографии >>
Инга Оболдина снимет порчу с Михаила Кремера 23 октября фотографии
Инга Оболдина снимет порчу с Михаила Кремера 23 октября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Нина Матвиенко
8 октября ушла из жизни певица Нина Матвиенко.
Вячеслав Максаков
5 октября ушёл из жизни актёр, режиссёр Вячеслав Максаков.
Никита Островский
4 октября ушёл из жизни актёр Никита Островский.
Константин Лисовский
4 октября ушёл из жизни певец Константин Лисовский.
Марианна Факторович
3 октября ушла из жизни сценарист Марианна Факторович.

День рождения >>

Егор Бероев
Екатерина Голубева
Марина Дюжева
Евгений Евстигнеев
Елена Казаринова
Валерий Носик
Янис Политов
Регина Щукина
Анна Якунина
Арно Выцневский
Генрих Георге
Веслав Голас
Владимир Меншик
Майкл Паре
Доналд Синден
Тони Шэлуб
все родившиеся 9 октября >>

Афиша кино >>

Молодой папа
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, Германия, Италия, США, 2022
Исчезнувшая в звёздах
детектив, комедия, криминальный фильм
Китай, 2022
Иди ко мне, детка
драма, комедия
США, 2023
Клетка ищет птицу
драма
Франция, Россия, 2023
Кошмары лунного сада
драма, фильм ужасов, фэнтези
США, 2022
Папа, не звезди!
комедия
Франция, 2023
Уличные танцы. Мировой уровень
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Великобритания, 2023
Вася не в себе
комедия
Россия, 2023
Выжившая
триллер
США, 2023
Паранормальное. Страна призраков
триллер, фильм ужасов
США, 2023
Повезло с братом!
драма, комедия, мелодрама
Южная Корея, 2018
Слежка
фильм ужасов
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?