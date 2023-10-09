Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Гран-при фестиваля «Маяк» получил дебютный фильм «Каникулы» с Полиной Кутеповой и Дарьей Савельевой в главных ролях

9 октября
2023 год

Новости кино >>
9 октября 2023
Гран-при первого фестиваля актуального российского кино «Маяк», церемония закрытия которого прошла сегодня в Геленджике, получил дебютный фильм Анны Кузнецовой «Каникулы» с Дарьей Савельевой и Полиной Кутеповой в главных ролях.

Гран-при фестиваля «Маяк» получил дебютный фильм «Каникулы» с Полиной Кутеповой и Дарьей Савельевой в главных ролях
фото: "Каникулы"

По сюжету картины молодая учительница Таня (Савельева) везет школьный театральный кружок на фестиваль в Сочи. Для порядка с ними едет завуч той же школы, Мария Генриховна (Кутепова). Таня не в восторге от начальственного ока, но Мария Генриховна довольно быстро ломает все стереотипы о завучах. В ее лице Таня, наконец, находит себе достойного взрослого – то ли образец для подражания, то ли маму, то ли наставника. Меж тем фестиваль настойчиво требует вернуться в реальность – организаторы требуют изменить название спектакля, афишу, и желательно, мировоззрение. Выбрать путь компромисса ради детей или занять принципиальную позицию? В любом случае Тане и Марии Генриховне придется держать ответ перед двенадцатью подростками, переживающими на фестивале собственные первые драмы.

Лучшим режиссером был назван Дмитрий Давыдов, снявший черно-белую картину «Чума» про разочаровавшегося в отце подростка, который все больше времени проводит со своим сверстником из противоборствующей им семьи, тоже лишенной материнской опеки.

Награда за сценарий досталась Любови Мульменко за ее вторую режиссерскую работу «Фрау» про рыбака Ваню в исполнении Вадика Королева и его прекрасную даму, балерину Кристину, которую играет Лиза Янковская. Последняя также была удостоена приза за лучшую женскую роль. Награда в мужской актерской номинации досталась Эльдару Калимулину, сыгравшему в фильме Михаила Местецкого «Год рождения» мечтателя Филиппа, грезящего о музыкальном фестивале, но сталкивающегося с любовью и бытом взрослой жизни.

Гран-при фестиваля «Маяк» получил дебютный фильм «Каникулы» с Полиной Кутеповой и Дарьей Савельевой в главных ролях
фото: "Фрау"

Приз за лучший дебют получил фильм Татьяны Рахмановой «Королевство», снятый оператором Алишером Хамидходжаевым, удостоенным соответствующего приза фестиваля, с непрофессиональными актерами в роли детдомовцев, арендовавших коттедж с огромным бассейном.

Фестиваль актуального российского кино «Маяк» организован Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм», финансируемым Романом Абрамовичем. Цель смотра — обозначить ориентиры для кинематографистов и перспективы развития отрасли, представив на суд профессионалов лучшие картины и новые имена. В этом году в конкурсе участвовало 11 картин, которое оценивало жюри в составе продюсера Игоря Толстунова, режиссера Алексея Попогребского, художника Надежды Васильевой-Балабановой, кинокритика, продюсера Льва Карахана, актеров Данилы Козловского и Ани Чиповской.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сиротство как блаженство: фестиваль «Маяк» – о несчастных и счастливых, о добре и зле
Распалась связь времен: Первые конкурсные картины на фестивале «Маяк»
И свет во тьме светит: Открытие фестиваля «Маяк»-2023
«Год рождения»: Свобода или стабильность?
Аня Чиповская, Алексей Попогребский и Надежда Васильева вошли в жюри кинофестиваля «Маяк»
Эльдар Калимулин: «Режиссер говорил, что я Том Круз!»
Фрау-Янковская и Гилев с пришельцами: фестиваль «Маяк» объявил конкурсную программу
«Год рождения» Михаила Местецкого откроет фестиваль актуального российского кино «Маяк»
Фонд «Кинопрайм» создал новый фестиваль актуального российского кино
Поиск по меткам
Маяк
персоны
Надежда Васильева (II)Дмитрий ДавыдовЭльдар КалимулинЛев КараханДанила КозловскийВадик КоролевАнна Кузнецова (II)Полина КутеповаМихаил МестецкийЛюбовь МульменкоАлексей ПопогребскийДарья СавельеваИгорь ТолстуновАлишер ХамидходжаевАнна ЧиповскаяЕлизавета Янковская
фильмы
Год рожденияКаникулыКоролевствоФрауЧума

фотографии >>
Гран-при фестиваля «Маяк» получил дебютный фильм «Каникулы» с Полиной Кутеповой и Дарьей Савельевой в главных ролях фотографии
Гран-при фестиваля «Маяк» получил дебютный фильм «Каникулы» с Полиной Кутеповой и Дарьей Савельевой в главных ролях фотографии
Гран-при фестиваля «Маяк» получил дебютный фильм «Каникулы» с Полиной Кутеповой и Дарьей Савельевой в главных ролях фотографии
Гран-при фестиваля «Маяк» получил дебютный фильм «Каникулы» с Полиной Кутеповой и Дарьей Савельевой в главных ролях фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Михаил Голубович
9 октября ушёл из жизни актёр Михаил Голубович.
Нина Матвиенко
8 октября ушла из жизни певица Нина Матвиенко.
Вячеслав Максаков
5 октября ушёл из жизни актёр, режиссёр Вячеслав Максаков.

День рождения >>

Егор Бероев
Екатерина Голубева
Марина Дюжева
Евгений Евстигнеев
Елена Казаринова
Валерий Носик
Янис Политов
Регина Щукина
Анна Якунина
Арно Выцневский
Генрих Георге
Веслав Голас
Владимир Меншик
Майкл Паре
Доналд Синден
Тони Шэлуб
все родившиеся 9 октября >>

Афиша кино >>

Молодой папа
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, Германия, Италия, США, 2022
Исчезнувшая в звёздах
детектив, комедия, криминальный фильм
Китай, 2022
Иди ко мне, детка
драма, комедия
США, 2023
Клетка ищет птицу
драма
Франция, Россия, 2023
Кошмары лунного сада
драма, фильм ужасов, фэнтези
США, 2022
Папа, не звезди!
комедия
Франция, 2023
Уличные танцы. Мировой уровень
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Великобритания, 2023
Вася не в себе
комедия
Россия, 2023
Выжившая
триллер
США, 2023
Паранормальное. Страна призраков
триллер, фильм ужасов
США, 2023
Повезло с братом!
драма, комедия, мелодрама
Южная Корея, 2018
Слежка
фильм ужасов
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram