Гран-при фестиваля «Маяк» получил дебютный фильм «Каникулы» с Полиной Кутеповой и Дарьей Савельевой в главных ролях

По сюжету картины молодая учительница Таня (Савельева) везет школьный театральный кружок на фестиваль в Сочи. Для порядка с ними едет завуч той же школы, Мария Генриховна (Кутепова). Таня не в восторге от начальственного ока, но Мария Генриховна довольно быстро ломает все стереотипы о завучах. В ее лице Таня, наконец, находит себе достойного взрослого – то ли образец для подражания, то ли маму, то ли наставника. Меж тем фестиваль настойчиво требует вернуться в реальность – организаторы требуют изменить название спектакля, афишу, и желательно, мировоззрение. Выбрать путь компромисса ради детей или занять принципиальную позицию? В любом случае Тане и Марии Генриховне придется держать ответ перед двенадцатью подростками, переживающими на фестивале собственные первые драмы.
Лучшим режиссером был назван Дмитрий Давыдов, снявший черно-белую картину «Чума» про разочаровавшегося в отце подростка, который все больше времени проводит со своим сверстником из противоборствующей им семьи, тоже лишенной материнской опеки.
Награда за сценарий досталась Любови Мульменко за ее вторую режиссерскую работу «Фрау» про рыбака Ваню в исполнении Вадика Королева и его прекрасную даму, балерину Кристину, которую играет Лиза Янковская. Последняя также была удостоена приза за лучшую женскую роль. Награда в мужской актерской номинации досталась Эльдару Калимулину, сыгравшему в фильме Михаила Местецкого «Год рождения» мечтателя Филиппа, грезящего о музыкальном фестивале, но сталкивающегося с любовью и бытом взрослой жизни.
фото: "Фрау"
Приз за лучший дебют получил фильм Татьяны Рахмановой «Королевство», снятый оператором Алишером Хамидходжаевым, удостоенным соответствующего приза фестиваля, с непрофессиональными актерами в роли детдомовцев, арендовавших коттедж с огромным бассейном.
Фестиваль актуального российского кино «Маяк» организован Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм», финансируемым Романом Абрамовичем. Цель смотра — обозначить ориентиры для кинематографистов и перспективы развития отрасли, представив на суд профессионалов лучшие картины и новые имена. В этом году в конкурсе участвовало 11 картин, которое оценивало жюри в составе продюсера Игоря Толстунова, режиссера Алексея Попогребского, художника Надежды Васильевой-Балабановой, кинокритика, продюсера Льва Карахана, актеров Данилы Козловского и Ани Чиповской.
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