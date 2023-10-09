Гран-при фестиваля «Маяк» получил дебютный фильм «Каникулы» с Полиной Кутеповой и Дарьей Савельевой в главных ролях

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«Тембот»: Легко ли быть молодым в Нальчике?

«Пять невест»: А я люблю женатого

Актриса надеялась, что телеэфир очистится от скверны благодаря политическим событиям

Интервью

Валерия Астапова: «Я теперь лучше понимаю, что для спортсменов значит победа»

Ведущая шоу «Суперниндзя» – об отличиях нового сезона от предыдущего, мотивации участников и психологических приемах, которые помогают успокоить себя и окружающих