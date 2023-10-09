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У Марины Александровой начался «Переходный возраст»

9 октября
2023 год

Новости кино >>
9 октября 2023

Стартовали съемки драматического сериала Okko «Переходный возраст» с Мариной Александровой в главной роли, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

У Марины Александровой начался «Переходный возраст»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

В центре восьмисерийного проекта – история Леры (Александрова) – звездного московского акушера, сторонницы идеи естественных родов. Одной из ее клиенток становится Маша (Дарья Верещагина), юная любовница влиятельного бизнесмена Шахова (Петр Буслов). Маша должна родить ему долгожданного наследника, однако из-за осложнений, возникших во время родов, ребенок появляется на свет в крайне тяжелом состоянии. Шахов инициирует расследование и теперь от ответа на вопрос «кто виноват?» будет зависеть судьба не только клиники, но, возможно, и самой Леры, которую пытаются сделать виновной в случившемся.

«Мы привыкли ассоциировать понятие «переходного возраста» исключительно с подростковыми проблемами, с которыми сталкиваются молодые люди в период своего становления. В сценарии сериала «Переходный возраст» очень подробно и глубоко рассказано, что эта проблема не ограничивается возрастными рамками: каждый человек, и не один раз за жизнь, проходит стадию «перехода». Это большая семейная история, в которой на первый план выходят личностные проблемы как подростков, так и взрослых, вскрывая сложную тему выбора и ответственности за свои действия как в профессиональной, так и в личной жизни», – отмечает продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев.

В сериале также снимаются Мария Лукьянова, Евгения Аюнц, Мариэтта Цигаль-Полищук, Иван Агапов и другие. Режиссером-постановщиком выступает Анна Кузнецова, чей дебютный полнометражный фильм «Каникулы» представлен в конкурсе первого фестиваля актуального кино «Маяк», который завершается 9 октября в Геленджике.
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