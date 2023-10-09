У Марины Александровой начался «Переходный возраст»

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9 октября Павел Чинарев вернулся к роли следователя во втором сезоне «Зверобоя» На этот раз ему предстоит раскрыть серию ритуальных убийств

9 октября Тихон Жизневский ищет нового злодея в тизер-трейлере фильма «Майор Гром: Игра» В прокат картина выйдет в следующем году

9 октября Инга Оболдина снимет порчу с Михаила Кремера 23 октября Сериал «Стой! Не то мама будет гадать» выйдет в эфире канала ТВ-3