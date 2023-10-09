Тихон Жизневский ищет нового злодея в тизер-трейлере фильма «Майор Гром: Игра»

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Мертвые рыбы и женские ступни, запутанные триллеры и научная фантастика

20 лет назад актриса перенесла тяжелейший инсульт

Шэрон Стоун призналась, что от припадков её может уберечь только 8-часовой сон

«Пять невест»: А я люблю женатого

Премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», затем сериал выйдет на телеканале «Россия»

Завершились съемки сериала «Адмирал Кузнецов» с Игорем Петренко в главной роли

Актриса надеялась, что телеэфир очистится от скверны благодаря политическим событиям

Интервью

Валерия Астапова: «Я теперь лучше понимаю, что для спортсменов значит победа»

Ведущая шоу «Суперниндзя» – об отличиях нового сезона от предыдущего, мотивации участников и психологических приемах, которые помогают успокоить себя и окружающих