Тихон Жизневский ищет нового злодея в тизер-трейлере фильма «Майор Гром: Игра»

Кинопоиск и BUBBLE опубликовали тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Игра», в котором впервые звучит голос Призрака, Август ван дер Хольт демонстрирует возможности высокотехнологичного импланта и мелькают знаковые локации Петербурга — Дворцовая площадь, Цирк на Фонтанке и следственный изолятор Петербурга, где Игорь Гром сражается с толпой взбунтовавшихся заключенных.
фото: Пресс-служба Кинопоиска
После того как майор Гром поймал Чумного Доктора, прошло больше года: Санкт-Петербург оправился от потрясений, Сергей Разумовский оказался в психиатрической лечебнице, а Игорь Гром стал главной знаменитостью в городе. Жизнь майора Грома идеальна — днём он ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчёлкиной.
Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, который называет себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, в которой на кону оказываются жизни обычных людей.
Главным местом действия остаётся альтернативный Санкт-Петербург, но съёмки обретают новый масштаб. На Дворцовой площади в атмосфере полной секретности снимали важную экшн-сцену, а во время съёмок в цирке на Фонтанке в массовке участвовали более 400 человек. Также съёмки прошли на стрелке Васильевского острова, в закрытом следственном изоляторе и в Сестрорецке под Петербургом.
К актерскому составу присоединились Матвей Лыков в роли наследника оружейной империи Августа ван дер Хольта, Ольга Сутулова в роли генерал-лейтенанта полиции Марии Архиповой, для которой актриса кардинально сменила имидж и стала блондинкой с голубыми глазами, Андрей Трушин в роли Отто Шрайбера, личного телохранителя Хольта, и стендап-комики Евгений Чебатков и Андрей Атлас. В прокат «Майор Гром: Игра» выйдет в следующем году.
обсуждение >>