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Тихон Жизневский ищет нового злодея в тизер-трейлере фильма «Майор Гром: Игра»

9 октября
2023 год

Новости кино >>
9 октября 2023
Кинопоиск и BUBBLE опубликовали тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Игра», в котором впервые звучит голос Призрака, Август ван дер Хольт демонстрирует возможности высокотехнологичного импланта и мелькают знаковые локации Петербурга — Дворцовая площадь, Цирк на Фонтанке и следственный изолятор Петербурга, где Игорь Гром сражается с толпой взбунтовавшихся заключенных.

Тихон Жизневский ищет нового злодея в тизер-трейлере фильма «Майор Гром: Игра»
фото: Пресс-служба Кинопоиска

После того как майор Гром поймал Чумного Доктора, прошло больше года: Санкт-Петербург оправился от потрясений, Сергей Разумовский оказался в психиатрической лечебнице, а Игорь Гром стал главной знаменитостью в городе. Жизнь майора Грома идеальна — днём он ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчёлкиной.

Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, который называет себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, в которой на кону оказываются жизни обычных людей.



Главным местом действия остаётся альтернативный Санкт-Петербург, но съёмки обретают новый масштаб. На Дворцовой площади в атмосфере полной секретности снимали важную экшн-сцену, а во время съёмок в цирке на Фонтанке в массовке участвовали более 400 человек. Также съёмки прошли на стрелке Васильевского острова, в закрытом следственном изоляторе и в Сестрорецке под Петербургом.

В новой части франшизы о Майоре Громе к своим ролям вернутся Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксёнова, Сергей Горошко и Константин Хабенский.

К актерскому составу присоединились Матвей Лыков в роли наследника оружейной империи Августа ван дер Хольта, Ольга Сутулова в роли генерал-лейтенанта полиции Марии Архиповой, для которой актриса кардинально сменила имидж и стала блондинкой с голубыми глазами, Андрей Трушин в роли Отто Шрайбера, личного телохранителя Хольта, и стендап-комики Евгений Чебатков и Андрей Атлас. В прокат «Майор Гром: Игра» выйдет в следующем году.
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Тихон Жизневский ищет нового злодея в тизер-трейлере фильма «Майор Гром: Игра» фотографии
Тихон Жизневский ищет нового злодея в тизер-трейлере фильма «Майор Гром: Игра» фотографии
Тихон Жизневский ищет нового злодея в тизер-трейлере фильма «Майор Гром: Игра» фотографии
Тихон Жизневский ищет нового злодея в тизер-трейлере фильма «Майор Гром: Игра» фотографии
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