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Павел Чинарев вернулся к роли следователя во втором сезоне «Зверобоя»

9 октября
2023 год

Новости кино >>
9 октября 2023
В Санкт-Петербурге начались съемки продолжения остросюжетного детектива «Зверобой» с Павлом Чинаревым в роли прямолинейного следователя Олега Хлебникова, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER, где покажут сериал.

Павел Чинарев вернулся к роли следователя во втором сезоне «Зверобоя»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

«Конечно, с первого сезона у меня оставались какие-то наработки и мысли по поводу моего персонажа, Олега Хлебникова, но основная нагрузка по восстановлению образа была на съемочной команде, на сценаристе. Мне очень понравилось видение автора, вас ждут интересные изменения в характере Хлебникова», – говорит Чинарев.

После событий первого сезона Олег Хлебников покидает таежный город Вахта. Он намерен продолжить дело, из-за которого был выслан из Москвы. Но по пути Олега пытаются убить. Хлебникову становится ясно, что, оставаясь живым, он является угрозой для тех, кто ему дорог. Олег вынужден скрываться в городе Обручев на Северном море, где происходит серия убийств с ритуальными элементами. Хлебников не может остаться в стороне и начинает собственное расследование.
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Павел Чинарев вернулся к роли следователя во втором сезоне «Зверобоя» фотографии
Павел Чинарев вернулся к роли следователя во втором сезоне «Зверобоя» фотографии
Павел Чинарев вернулся к роли следователя во втором сезоне «Зверобоя» фотографии
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