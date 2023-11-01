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На ТВЦ состоятся премьеры новых сезонов сериалов «Дела житейские» и «Звоните в полицию»

1 ноября
2023 год

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1 ноября 2023

На «ТВ Центре» в ноябре выйдут продолжения сериалов «Дела житейские» и «Звоните в полицию», сообщает пресс-служба телеканала.

«Дела житейские»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

С 8 по 10 ноября пройдут премьеры второго, третьего и четвертого сезонов «Дел житейских». Героиня Ольги Павловец Вера Филатова — социальный работник, помогающий людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Правда, в новых сериях она и сама окажется в непростом положении узнав, что много лет назад ее сын не умер в роддоме, как ей сказали, а был отдан в приемную семью. Вера находит сына и пытается наладить с ним отношения. Обычный уклад ее жизни терпит крах, и как выстроить новый, пока большой вопрос. При этом Вера помогает и своим подопечным решать их проблемы.

«Безусловно, новость о сыне для нее ошеломляющая. Наверное, многие, узнав подобное, могли бы продолжать жить как прежде, положиться на судьбу, потому что не всем просто принять то, что их жизнь уже никогда не будет прежней. Но Вера не из этих людей, для нее новость — как призыв к действию найти сына», — говорит Павловец.

«Дела житейские»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Сам сериал актриса считает житейско-полезным, ведь люди, приходящие к ее героине, сталкиваются с разными сложными ситуациями, и не всегда понимают, как эти проблемы решить и к кому обращаться. По словам Ольги, «нашим героям везет — на их пути встречается Вера, которой не все равно на проблемы чужих людей. И эти люди в последствии становятся уже не такими чужими, так как она довольно активно принимает участие в том, чтобы наладить их жизни. И сериал "Дела житейские" интересен не только с точки зрения художественного аспекта, он также отвечает на многие важные жизненные вопросы — куда идти и что делать, столкнувшись с подобными ситуациями».

11 ноября выйдет в эфир второй сезон «Звоните в полицию!» с Дарьей Бондаренко в образе оперативного дежурного местного ОВД Глаши Назаровой. Героиня продолжает помогать попавшим в сложные обстоятельства людям, ввязываясь то в одну, то в другую криминальную историю.

«Звоните в полицию!-2»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

«Во втором сезоне Глаша уже прочно закрепилась на своем месте и обзавелась неким авторитетом благодаря своим предыдущим заслугам и помощи в раскрытии преступлений. К ее словам и мнению прислушивается даже руководство, хотя отделаться от репутации "везучей" ей пока не удается. Но она чувствует себя намного увереннее, занимаясь своим любимым делом. Глаше помогает ее эмпатия и неравнодушие. Она по-настоящему добрый и отзывчивый человек, к тому же еще и крайне упрямый, так что не может бросить важное дело на полпути, не доведя его до конца. Глаша очень жалостлива к людям и ей искренне хочется всем-всем помочь. Конечно, как молодой девушке, ей хочется любви, и противоположный пол, наконец, начнет замечать ее, и ей даже придется выбирать, потому что претендентов на ее сердце теперь будет несколько», — рассказала актриса.
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