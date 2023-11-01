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Елена Север поможет «Очень синей бороде» Дмитрию Ульянову

1 ноября
2023 год

Новости кино >>
1 ноября 2023

На НТВ 6 ноября в 19.30 состоится премьера трехсерийного психологического триллера «Очень синяя борода». Главные роли в мини-сериале исполнили Дмитрий Ульянов и Елена Север, уточняет пресс-служба телеканала.

Елена Север поможет «Очень синей бороде» Дмитрию Ульянову
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Проект снят в жанре психологического триллера. Меня он привлек загадкой, ответ на которую предстоит отыскать. Название "Очень синяя борода" картина получила благодаря реплике главного героя, в одной из сцен он дает себе такую характеристику. Помимо детективной составляющей, в фильме есть история двух людей, которые когда-то давно нашли друг друга, но не смогли удержать. В результате их жизни пошли параллельно, и эта разлука стала одной из причин преступлений, расследование которых ведется в картине. Но есть надежда, что они воссоединятся. Работать над фильмом меня пригласила актриса Елена Север, являющаяся его продюсером. С Дмитрием Ульяновым я ранее сталкивался на пробах, и мне давно хотелось с ним посотрудничать. Тем более они с Еленой уже снимались вместе, и я увидел сработанность между ними. Съемки проходили в Москве, не обошлось без форс-мажоров. В один из декабрьских дней нам предстояло снимать сцену автомобильной погони. Но обильный снегопад спутал все наши планы. Утром выяснилось, что машина, которую должны были привезти на площадку, застряла в снегу. Пришлось срочно менять график и переходить к другим сценам, чтобы не терять драгоценное время», — говорит режиссер сериала Павел Мальков.

Зрителей ожидает история бизнесмена Виктора Ветрова (Ульянов), которого загадочный шантажист обвиняет в убийстве собственной жены. Жизнь главного героя превращается в ад: бизнес рушится, друзья предают, а следственные органы роют землю, пытаясь найти хоть какие-нибудь улики, чтобы отправить Ветрова за решетку. Единственный человек, вставший на сторону Ветрова – бывшая возлюбленная, ныне следователь СК Инга Альмэ (Север).

Елена Север поможет «Очень синей бороде» Дмитрию Ульянову
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Инга – сильная женщина, следователь, с непростой судьбой. Она всегда стремится найти правду и пытается раскрывать истинные причины преступлений. Хотя ее характер включает в себя черты сильной женщины, она также умело сохраняет свою женственность, что является важным элементом. Я думаю, что у нас есть некоторые общие черты, но мне трудно оценить сходство, ведь мой персонаж находится в экстремальных и порой страшных обстоятельствах. Мы проводили глубокий анализ сценария и плотно сотрудничали с режиссером. Он предлагал свои коррекции для развития персонажа, я вносила свои изменения, чтобы сделать персонажа более цельным. Сочетать эти две роли – продюсера проекта и исполнительницы главной женской роли – может быть сложным. Но мне не привыкать, мне часто приходится быстро переключаться и вести деятельности, порой совершенно не связанные между собой. Чтобы не раскрывать важные повороты сюжета, могу сказать, что когда вы чувствуете, что дыхание замирает от напряжения, знайте, что в эти моменты оно также перехватывало и меня. Как и в жизни, на съемках возникают конфликты, согласования и внутренние проблемы, но это нормальная часть процесса. В конечном итоге, съемки заканчиваются, и мы смотрим на проект, как на свое детище», — рассказала Елена Север.

Однако и Альмэ начинает сомневаться в невиновности Ветрова, когда узнает, что его первая жена Татьяна много лет назад также загадочно исчезла. Обеих жен Виктора вскоре находят мертвыми. Почерк преступлений с точностью совпадает с почерком таинственного Кунцевского потрошителя, которого долгие годы тщетно ищут все силовики Москвы.

Елена Север поможет «Очень синей бороде» Дмитрию Ульянову
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По словам Дмитрия Ульянова, его «герой Виктор Ветров в прошлом успешный боксер. Он неплохой и неглупый человек, но при этом у него есть одна проблема, из-за которой он даже сидел в тюрьме, – это гиперагрессия. Именно по этой причине он расстался с любовью всей его жизни. Виктор осознает свою проблему и старается работать над собой. У него достаточно консервативные взгляды по отношению к женщинам, на протяжении всей истории он делает определённые выводы и меняется из-за тех обстоятельств, в которые попадает. Мне нравится эмоциональная насыщенность самой истории и моего героя, который эдакий перевертыш, так как он очень неоднозначный, поэтому играть его было интересно. В проекте в принципе нет хороших или плохих героев, – это именно то, что привлекает больше всего. Сюжет достаточно закрученный и будет держать зрителя в напряжении».

Ветрову предстоит сделать невозможное, чтобы доказать свою невиновность. А для того, чтобы спасти будущее, и Ветрову, и Инге придется исправить ошибки далекого прошлого.



«Мой герой вполне успешный и авторитетный заведующий кафедрой криминалистики, однако живущий в двух реальностях, подобно Джекилу и Хайду. Проект заинтересовал возможностью побывать, хоть и в искусственной, но в шкуре такой вот личности, с его перепадами температур и восприятием реальности. Было очень интересно изучать состояние моего героя. В один из морозных дней я приехал на съемки, надел костюм, загримировался, повторил текст, дождался своей сцены, вошел на площадку и понял, что дальше шагу ступить не могу и слова молвить тоже. Голос пропал, бессилие появилось, температура поднялась до 38.9. Короче говоря, заболел, не дожидаясь команды "Камера! Мотор!". Не бывает такого, чтобы в кино все происходило без неожиданностей, но в целом, процесс шел по-рабочему, очень командно. Все трудились, мужественно превозмогая натурные съемки на морозе, а сохранять теплую атмосферу на площадке помогали отопительные приборы», — вспоминает исполнитель роли заведующего кафедрой криминалистики Ларина Борис Хвошнянский.

В сериале также сыграли Андрей Барило, Виталий Кудрявцев, Маруся Климова, Артём Глухов, Юрий Сазонов, Сергей Чудаков, Иван Забелин и Ольга Анохина.
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Елена Север поможет «Очень синей бороде» Дмитрию Ульянову фотографии
Елена Север поможет «Очень синей бороде» Дмитрию Ульянову фотографии
Елена Север поможет «Очень синей бороде» Дмитрию Ульянову фотографии
Елена Север поможет «Очень синей бороде» Дмитрию Ульянову фотографии
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