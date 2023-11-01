Елена Север поможет «Очень синей бороде» Дмитрию Ульянову

«Проект снят в жанре психологического триллера. Меня он привлек загадкой, ответ на которую предстоит отыскать. Название "Очень синяя борода" картина получила благодаря реплике главного героя, в одной из сцен он дает себе такую характеристику. Помимо детективной составляющей, в фильме есть история двух людей, которые когда-то давно нашли друг друга, но не смогли удержать. В результате их жизни пошли параллельно, и эта разлука стала одной из причин преступлений, расследование которых ведется в картине. Но есть надежда, что они воссоединятся. Работать над фильмом меня пригласила актриса Елена Север, являющаяся его продюсером. С Дмитрием Ульяновым я ранее сталкивался на пробах, и мне давно хотелось с ним посотрудничать. Тем более они с Еленой уже снимались вместе, и я увидел сработанность между ними. Съемки проходили в Москве, не обошлось без форс-мажоров. В один из декабрьских дней нам предстояло снимать сцену автомобильной погони. Но обильный снегопад спутал все наши планы. Утром выяснилось, что машина, которую должны были привезти на площадку, застряла в снегу. Пришлось срочно менять график и переходить к другим сценам, чтобы не терять драгоценное время», — говорит режиссер сериала Павел Мальков.
Зрителей ожидает история бизнесмена Виктора Ветрова (Ульянов), которого загадочный шантажист обвиняет в убийстве собственной жены. Жизнь главного героя превращается в ад: бизнес рушится, друзья предают, а следственные органы роют землю, пытаясь найти хоть какие-нибудь улики, чтобы отправить Ветрова за решетку. Единственный человек, вставший на сторону Ветрова – бывшая возлюбленная, ныне следователь СК Инга Альмэ (Север).
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Инга – сильная женщина, следователь, с непростой судьбой. Она всегда стремится найти правду и пытается раскрывать истинные причины преступлений. Хотя ее характер включает в себя черты сильной женщины, она также умело сохраняет свою женственность, что является важным элементом. Я думаю, что у нас есть некоторые общие черты, но мне трудно оценить сходство, ведь мой персонаж находится в экстремальных и порой страшных обстоятельствах. Мы проводили глубокий анализ сценария и плотно сотрудничали с режиссером. Он предлагал свои коррекции для развития персонажа, я вносила свои изменения, чтобы сделать персонажа более цельным. Сочетать эти две роли – продюсера проекта и исполнительницы главной женской роли – может быть сложным. Но мне не привыкать, мне часто приходится быстро переключаться и вести деятельности, порой совершенно не связанные между собой. Чтобы не раскрывать важные повороты сюжета, могу сказать, что когда вы чувствуете, что дыхание замирает от напряжения, знайте, что в эти моменты оно также перехватывало и меня. Как и в жизни, на съемках возникают конфликты, согласования и внутренние проблемы, но это нормальная часть процесса. В конечном итоге, съемки заканчиваются, и мы смотрим на проект, как на свое детище», — рассказала Елена Север.
Однако и Альмэ начинает сомневаться в невиновности Ветрова, когда узнает, что его первая жена Татьяна много лет назад также загадочно исчезла. Обеих жен Виктора вскоре находят мертвыми. Почерк преступлений с точностью совпадает с почерком таинственного Кунцевского потрошителя, которого долгие годы тщетно ищут все силовики Москвы.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По словам Дмитрия Ульянова, его «герой Виктор Ветров в прошлом успешный боксер. Он неплохой и неглупый человек, но при этом у него есть одна проблема, из-за которой он даже сидел в тюрьме, – это гиперагрессия. Именно по этой причине он расстался с любовью всей его жизни. Виктор осознает свою проблему и старается работать над собой. У него достаточно консервативные взгляды по отношению к женщинам, на протяжении всей истории он делает определённые выводы и меняется из-за тех обстоятельств, в которые попадает. Мне нравится эмоциональная насыщенность самой истории и моего героя, который эдакий перевертыш, так как он очень неоднозначный, поэтому играть его было интересно. В проекте в принципе нет хороших или плохих героев, – это именно то, что привлекает больше всего. Сюжет достаточно закрученный и будет держать зрителя в напряжении».
Ветрову предстоит сделать невозможное, чтобы доказать свою невиновность. А для того, чтобы спасти будущее, и Ветрову, и Инге придется исправить ошибки далекого прошлого.
«Мой герой вполне успешный и авторитетный заведующий кафедрой криминалистики, однако живущий в двух реальностях, подобно Джекилу и Хайду. Проект заинтересовал возможностью побывать, хоть и в искусственной, но в шкуре такой вот личности, с его перепадами температур и восприятием реальности. Было очень интересно изучать состояние моего героя. В один из морозных дней я приехал на съемки, надел костюм, загримировался, повторил текст, дождался своей сцены, вошел на площадку и понял, что дальше шагу ступить не могу и слова молвить тоже. Голос пропал, бессилие появилось, температура поднялась до 38.9. Короче говоря, заболел, не дожидаясь команды "Камера! Мотор!". Не бывает такого, чтобы в кино все происходило без неожиданностей, но в целом, процесс шел по-рабочему, очень командно. Все трудились, мужественно превозмогая натурные съемки на морозе, а сохранять теплую атмосферу на площадке помогали отопительные приборы», — вспоминает исполнитель роли заведующего кафедрой криминалистики Ларина Борис Хвошнянский.
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